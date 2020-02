Desactiva Uber cuentas a 240 usuarios por un posible caso de coronavirus en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Uber México informó hoy que suspendió las cuentas de usuarios que viajaron en autos en los que habría estado una persona posiblemente contagiada de coronavirus en la Ciudad de México, publicó sinembargo.mx.

“El día viernes 31 de enero tuvimos noticia por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de una solicitud de información, respecto a un usuario identificado por esta como un posible portador del coronavirus. Se respondió dicha solicitud el mismo 31 de enero con información de contacto de dos socios conductores que posiblemente realizaron viajes con el usuario del perfil ubicado”, señaló en un comunicado.

Norma Sánchez, una usuaria de Twitter, compartió a Julio Astillero el mensaje que Uber México le mandó para dejar inactiva su cuenta. Entonces vino la respuesta de la compañía.

“Uber me cancela cuenta, tras un mensaje enviado por ellos, bajo argumento de un “supuesto” contagio de coronavirus de 1 usuario q utilizó el mismo vehículo. No responden, no preocupa la cuenta, sino el caos que su aviso puede generar”, escribió Sáchez. Entonces vino la respuesta de la compañía.

“A partir de la fecha del primer viaje realizado por el usuario, 240 usuarios realizaron viajes con los dos socios conductores ya mencionados. A continuación, de acuerdo con nuestros protocolos y de manera proactiva, hemos procedido a enviar información a estos dos conductores y a los 240 usuarios respecto a la desactivación temporal de sus cuentas con el único objetivo de compartirles la información oficial preventiva de la Secretaría de Salud respecto a la posibilidad de contactar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) en caso de requerir mayor información o presentar síntomas”, escribió Uber.

“Llamamos a nuestra comunidad a seguir la información oficial. Por nuestra parte, mantendremos informados a usuarios y socios conductores respecto a cualquier actualización de sus cuentas”, agregó.

“Seguiremos atentos a las indicaciones o solicitudes de las autoridades, para de manera coordinada, trabajar en favor de la seguridad y tranquilidad de todos”, indicó. (Fuente: sinembargo.mx)

No responden.

Ni por redes, correo electrónico, ni su área de soporte. — norma sanchez (@normasanchez7) February 1, 2020

