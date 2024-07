Vicente Fox está varado en Panamá y arremete contra Nicolás Maduro…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó este viernes que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en las elecciones del domingo, entre ellos el mexicano Vicente Fox, publicó Grupo Fórmula.

“Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar”, informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.

Estos expresidentes forman parte del Grupo Libertad y Democracia, conformado, además de Moscoso, por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

Igualmente conforman esta iniciativa los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso, de Ecuador; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Mauricio Macri, de Argentina; además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño.

Fox se queja desde Panamá y se lanza contra Maduro

Por su parte, el expresidente Vicente Fox se lanzó en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo acusó de ser el responsable de impedir el vuelo hacia su país.

ESTAMOS AL PIE Y VAMOS CON TODO. Las luchas por la democracia son interminables.

La democracia y la libertad es un valor fundamental para todo ser humano en todas partes del mundo y en todas las épocas.

Hoy se aprecia más que nunca vivir bajo la tiranía de maduro o vivir bajo… pic.twitter.com/pPMBj2QznJ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

“Este dictadorzuelo de siete suelas, Nicolás Maduro ha hecho otra de sus tropelías: impedir que todos los vuelos de Copa con destino a Caracas y Venezuela fueran suspendidos, y la gente adentro muriéndose de calor”, dijo.

En un video previo, acusó que son cuatro los aviones detenidos, a los cuales no se les permitiría despegar hasta que no descendieran los expresidentes. (Fuente: Grupo Fórmula)