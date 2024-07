DETENIDO DESDE HACE TRES MESES POR PRESUNTOS DELITOS ELECTORALES: Se manifiestan frente a los Juzgados Penales Orales de Cancún para exigir liberación de Emiliano Ramos

CANCÚN,MX.- Alrededor de 50 pesos personas, encabezadas por Alejandro Ramos, se manifestaron frente a la sede de los Juzgados Penales Orales, en la avenida Nichupté, para exigir la liberación del exdiputado Emiliano Ramos, detenido hace casi tres meses por presuntos delitos electorales.

Con pancartas y lonas en mano que llevaban leyendas como “Justicia para Emiliano y sus hijas”, los manifestantes se colocaron sobre la banqueta para mostrar sus mensajes.

El bloqueo se realizó poco antes del mediodía y duró aproximadamente 2 horas.

Durante el acto, Alejandro Ramos, hermano del detenido, leyó una carta que Emiliano le había entregado para leer en esta manifestación pacífica.

En esta carta, el detenido expresa que justo hoy se cumplen 56 días desde que fue privado injustamente de su libertad, al ser levantado por un comando armado en la tarde del 31 de mayo, sin que mediara orden de aprehensión o flagrancia en su contra.

Alejandro Ramos leyó que su hermano fue acusado inicialmente por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, al parecer fabricado, y posteriormente fue procesado por la causa por la que está detenido actualmente.

“Desobediencia y resistencia de particulares es el delito favorito de la Fiscalía de Raciel López cuando quieren detener a alguien en lo que les fabrican otras carpetas para incriminarlo, tal y como me ocurrió a mí, pues 30 horas después de mi detención fui ‘liberado’ solo para ahora ejecutar en mi contra una orden de aprehensión por la probable comisión de delitos electorales, acusado falsamente de intentar comprar unas credenciales por mil pesos”, expresa Emiliano Ramos a través de esta carta.

Además, Emiliano Ramos expresa, en esta carta, corrupción procesal para vincularlo a proceso por la causal ya mencionada.

“En la audiencia inicial, acreditamos que quien me acusa se encontraba detenida, sin asistencia jurídica y fue obligada a incriminarme e incriminarse de forma ilegal y bajo amenazas, también acreditamos la falsificación de firmas en el expediente y la falta de competencia de la fiscalía local, y a pesar de ello, el Juez del Tribunal de Justicia de Heyden Cebada me vinculó a proceso sin mayores pruebas que una declaración forzada. Además, fui obligado a llevar mi proceso en prisión hasta por dos años. Lo absurdo es, que me tienen prisionero por un delito que en caso de ser condenado alcanzaría el beneficio de la conmutación de la pena para purgarlo en libertad mediante el pago de una fianza”, añade.

Emiliano Ramos afirma que este 26 de julio será presentado nuevamente ante un juez penal, pero ahora por ser acusado de violencia familiar en contra de su exesposa, Paola Morena, y sus hijas, por hechos que, agrega, ha acreditado como falsos durante el juicio de divorcio.

Emiliano Ramos acusa además a Heyden Cebada, presidente del Poder Judicial del Estado, de tener una relación con su exesposa, de estar detrás de estas irregularidades.

“Todo lo anterior no me sorprende, pues desde 2022 mi familia, mis hijas y yo, hemos venido sufriendo el uso del poder público y el tráfico de influencias que utilizan para su beneficio personal Heyden Cebada y mi ahora exesposa, para afectarme en mi patrimonio y lo más importante en la salud física y emocional de mis menores hijas, tratando de romper el vínculo emocional entre mis 3 hijas más pequeñas y yo y mi hija Jimena”, señala Emiliano Ramos.

El denunciante hizo un llamado a la ciudadanía en general a “alzar la voz” en contra de las arbitrariedades que presuntamente cometen el Poder Judicial estatal y la Fiscalía General del Estado.

“…hago un llamado a todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de la actuación parcial del poder judicial y la fiscalía, a que hagamos un frente común para exigir verdadera justicia”, añade.

“Termino diciendo que quienes nos conocen saben que somos una familia de bien, la Familia Ramos es fundadora de Cancún y siempre y hemos participado en beneficio de la comunidad junto con muchos de ustedes. Y que en lo personal quienes me conocen saben que no hay mayor motivo en mi vida, que mis 4 hijas. Que las amo profundamente y me desvivo por ellas”, concluye la carta.

Finalmente, Alejandro Ramos, al terminar de leer dicha carta, exigió por su cuenta al Poder Judicial que libere a su hermano, al cual consideró inocente de los delitos por los que se les acusa.

Dicha manifestación concluyó sin causar afectaciones en dicha avenida de la ciudad. (Agencia SIM)