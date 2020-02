EL TREN MAYA VA RECIO Y NO SE DETIENE, DICEN: Pese a protestas y amparos, apoyan AMLO y Vila Dosal que no se suspenda el proyecto

Por Jéssica García

Advertisement

MÉRIDA, MX.- A pesar de las denuncias sobre las afectaciones que traerá consigo la construcción del Tren Maya y la inconformidad externada por comunidades indígenas, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, apoyan que las obras no se suspendan, pues aseguran que beneficiará a la economía del sureste mexicano.

“El Tren Maya va a ayudar mucho al sureste mexicano, son entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que se van a destinar para el proyecto en esta región. Nunca en la historia del país se había invertido tanto en un proyecto para el Sureste”, aseguró López Obrador en su visita a Mérida.

Por su parte, el gobernador yucateco dijo que el Tren Maya será un parteaguas en el ramo de infraestructura porque va a generar desarrollo para el sureste que por mucho tiempo ha estado en rezago.

“Yo siempre he dicho que el que no apoye el Tren Maya es porque no conoce el sureste del país, porque generamos la oportunidad de que millones de turistas, que hoy llegan a Quintana Roo, puedan desplazarse hacia Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas”, aseveró Vila Dosal.

Cabe señalar que recientemente el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CEIPX) dio a conocer que lograron obtener un amparo que otorgó la suspensión provisional de la obra, sin embargo, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ha reiterado que mientras no tengan una notificación formal no detendrán el proyecto. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...