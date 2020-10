UN ‘MIRREY’ CONTRA LOS REYES… DE LA POLÍTICA: ‘Me gustaría ser gobernador o una madre así’, dice Palazuelos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante una entrevista con Alejandro Montiel, conocido por su personaje “El Escorpión Dorado”, el actor y empresario Roberto Palazuelos dijo apoyar decisiones de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, el también abogado recordó una desagradable anécdota que vivió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, publicó sinembargo.mx.

“Ahorita la pinche política está de flojera. Además te matan. Si algún día me meto en la política, me gustaría ser gobernador o una madre así”, dijo Palazuelos.

“¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador?”, preguntó Alejandro Montiel. “Que la austeridad republicana es muy buena porque ya estuvo bueno de tanta robadera de los políticos, cabrón. Parecen reyes, la verdad”, respondió el actor.

“¿Has tenido experiencias culeras?”, cuestionó Montiel. “Pues sí, siempre hay gente que te quiere tirar mala onda. Hay que traer gente que te calme las broncas […]. La peor bronca que he tenido en mi vida fue la bronca que me aventé cuando me quiso quitar mi hotel Felipe Calderón, muy injustamente. Y gané el juicio. Yo creo que ha sido la peor bronca que he tenido con una persona de ese nivel”, contestó Palazuelos.

En 2012, tras años de litigios, el actor Roberto Palazuelos perdió varias de sus propiedades en Tulum, incluido su hotel Diamante K, debido a que el entonces presidente Felipe Calderón emitió un decreto para la expropiación de cinco lotes del actor en el Parque Nacional.

SE BURLA DE VIDEGARAY

En julio, Roberto Palazuelos hizo burla al conductor Eduardo Videgaray sobre los presuntos casos de corrupción en los que estaría involucrado su hermano, el exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray.

El llamado “Diamante negro” se volvió tendencia en Twitter luego de que respondiera al conductor que hizo mofa de su servicio que consiste en cobrar por mandar saludos personalizados dentro de su programa en Imagen TV.

“Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, tuiteó Roberto Palazuelos.

Días antes, el conductor defendió a su hermano Luis Videgaray de las acusaciones de Emilio Lozoya Austin a través de su cuenta de Twitter.

Eduardo Videgaray cuestionó que se crea en los dichos de Lozoya Austin, los cuales vincularían a su hermano en la entrega de sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. (Fuente: sinembargo.mx)