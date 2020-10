“NO QUIERO ECHARLE LA CULPA A MARA… PERO ESTÁ CLARO QUE NO HACE UN BUEN TRABAJO”: No es justo que los cancunenses vivan en una ciudad rodeada de basura, lamenta empresario

Los habitantes de Cancún no merecen vivir rodeados de basura, pero sobre todo con la falta de atención de sus autoridades en otros temas como el de la seguridad, sus calles e imagen urbana, lamentó el empresario Sergio González Rubiera.

“Los habitantes de Cancún no merecemos una ciudad en estas condiciones. No es justo que vivamos así”, agregó en un video mensaje que publicó en redes sociales.

El dirigente turístico sostuvo que no hace falta hacer un recorrido extenso por la ciudad, que prácticamente en todas las regiones, súper manzanas, colonias e incluso en algunos puntos de la zona hotelera.

“El problema se repite en toda la ciudad, calles destrozadas, llenas de basura, abandonadas”, expresó.

González Rubiera puntualizó que el paso de la tormenta “Gamma” o el huracán “Delta” no es pretexto para justificar la falta de recolección de basura, que se trata de un problema que enfrentaba el municipio desde hace varias semanas y refleja que la concesionaria no puede cumplir con sus compromisos.

Consideró que detrás de la concesión hay muchas versiones, intereses oscuros y cuestiones incluso de corrupción que la ciudadanía está pagando ahora y que confirma que la actual administración no puede con el paquete.

“Es una pena, y no quiero echarle la culpa a Mara Lezama Espinoza (la actual alcaldesa de Cancún), la aprecio, pero está claro que no hace un buen trabajo”, aseveró.

En ese sentido, consideró que es preciso hacer un recuento de lo que hicieron sus antecesores, evidente Remberto Estrada Barba, Paul Carrillo de Cáceres, Julián Ricalde Magaña, Gregorio Sánchez Martínez, Francisco Alor Quesada, el interinato de Carlos Canabal, el período de Juan Ignacio García Zalvidea.

Lamentó que en los últimos 20 años, se tomó el Ayuntamiento, el Cabildo para, con la complicidad de empresarios, hacer negocios con contratos, concesiones y que ahora se ven las consecuencias.

González Rubiera convocó a la ciudadanía, a la sociedad, a “alzar la voz” escriban cartas, publiquen videos en redes sociales, con denuncias ciudadanas de la problemática que se enfrenta con la basura.

También insistió en que no se debe olvidar que esta ciudad alberga el destino turístico más importante de México y en este momento de América Latina y no merece un presente así con un futuro sombrío.

“Gracias a Dios la zona hotelera no está en las mismas condiciones, los turistas no ven esta realidad, pero no merecemos una ciudad en este estado tan deplorable”, insistió.

Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), capítulo Cancún, manifestó su inquietud por la mala imagen que genera el acumulamiento de basura en la zona hotelera como en prácticamente toda la ciudad.

En ese sentido, el presidente del organismo en Cancún, Sergio León Cervantes, expresó que buscarán que a través del Consejo Coordinador Empresarial se haga un pronunciamiento al respecto.

“Después del paso de la tormenta “Gamma” y el huracán “Delta” y en plena recuperación de la pandemia del COVID-19, no nos podemos dar el lujo de mantener en malas condiciones playas y calles, pues es una mala imagen que espanta al turismo que llega”, expresó. (Infoqroo)