Personal de servicios públicos carece de equipo de protección para asumir el compromiso de recolectar la basura, dice líder sindical

CANCÚN, MX.-

Tras informar que más de 180 trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Benito Juárez se han sumado a las acciones de recolección de basura, luego de que el municipio intervino a la empresa concesionaria ‘Intelligencia México S.A. de C.V.’ y asumió temporalmente la recoja de basura en la ciudad, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, expuso que si bien están en la mejor disposición de atender la contingencia, el personal no cuenta con equipo de protección para realizar dicha labor.

“Vamos a hacer lo necesario para apoyar en la limpieza de la ciudad, pero solo pueden disponer entre 150 y 180 trabajadores, que son los que están laborando por el momento y solo de servicios públicos y lo que pasa es que no tenemos equipo, la gente se está arriesgando, no tenemos recolectores y no existen las condiciones reales para que la gente pueda asumir esta responsabilidad”, expuso.

Delia Alvarado abundó que pese a esta situación, los trabajadores desde el primer minuto de este viernes se encuentran en las calles recolectando la basura y asumiendo la responsabilidad de la empresa concesionaria y que ante la decisión de la presidenta municipal y el Cabildo, han salido a dar la cara por la ciudadanía, sin embargo, insistió en que, en caso de que se logre revocar la concesión se tendría que contratar mayor personal de recolección, más unidades y sobre todo garantizar el equipo de protección para los trabajadores.

Por otra parte, la dirigente sindical, dijo que en breve iniciarán con la revisión al contrato de trabajo de los más de dos mil 700 sindicalizados, y anticipó que están previendo una situación muy difícil en materia de prestaciones e incremento salarial ante la situación difícil por la que atraviesa el ayuntamiento en cuestión financiera y que si bien el año pasado lograron un incremento del 4% en base a la inflación, este año prevén un panorama complicado. (Noticaribe)