‘Foráneos’ deberán esperar dos años para ser considerados ciudadanos yucatecos

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Como una propuesta de iniciativa de ley, se discute en el Congreso del Estado de Yucatán que las personas que lleguen a vivir a la entidad, deberán esperar dos años para ser considerados ciudadanos yucatecos y así poder ejercer sus derechos y obligaciones.

Legisladores locales han propuesto en el Congreso local que el tiempo de residencia que tienen que esperar las personas que lleguen a vivir a territorio yucateco sea mínimo de dos años.

La propuesta fue hecha por el diputado panista, Miguel Rodríguez Baqueiro e incluso no sólo incluye a las personas originarias de otros estados de la República Mexicana sino de otros países.

Es preciso mencionar que de acuerdo con el Artículo 5 de la Constitución del estado, son considerados yucatecos todos los nacidos dentro o fuera del territorio del estado, de padres yucatecos; además, de los nacionales originarios y los extranjeros que se naturalicen con arreglo a las Leyes de la República y que hubieren residido en el estado seis meses consecutivos.

Por otra parte, entre la población se ha notado un rechazo hacia las personas que migran a la entidad, pues hay quienes aseguran que con la llegada de “foráneos” o “fuereños” se pierde la seguridad que hay en el estado.

En este sentido, los mismos gobernantes fomentan esta perspectiva de pensamiento, puesto que el mismo gobernador Mauricio Vila Dosal ha declarado en diversas ocasiones, que quienes provocan disturbios son personas no nacidas en Yucatán.

“Aquí en Yucatán no nos gusta la violencia, los yucatecos no somos violentos y no podemos empezar hoy agitados por gente que viene de otros lados de la República a tener ese tipo de comportamientos”, compartió a inicios de este año, luego de que personas se manifestaran durante su informe de gobierno.

De esta manera hizo una comparación sobre cómo se llevan a cabo las marchas en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero o la Ciudad de México, asegurando que los habitantes de dichas entidades a su paso causan destrozos y agreden a los cuerpos de seguridad, por lo que no quiere que suceda lo mismo en Yucatán.

De igual forma, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, ha hecho declaraciones del mismo tipo. (Noticaribe)