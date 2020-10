RECOLECCIÓN DE BASURA EN CANCÚN, AL 40% COMO MÁXIMO: A marchas forzadas trabajo de limpieza de Cancún, reconoce Mara Lezama

CANCÚN, MX.

– La presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama reconoció que trabajan a marchas forzadas para poder cumplir con el servicio de recolección de basura en la ciudad, luego de que la empresa Intelligencia México S.A. de C.V. no ha podido llegar a un acuerdo con sus trabajadores quienes exigen el pago de sus prestaciones para que puedan retomar el servicio.

La edil benitojaurense dio a conocer que el departamento jurídico también avanza con el análisis del contrato de concesión para poder a rescindir el contrato de concesión ante el incumplimiento de la empresa, al tiempo en que aseguró “no le temblará la mano” para mejorar el servicio de recolección en el municipio.

“Como lo dije desde un principio, no nos temblará la mano, estamos muy atentos al tema jurídico que es sumamente importante y no vamos a permitir que la ciudadanía tenga basura en las calles, estamos trabajando a marchas forzadas, no hemos descansado, vamos región por región, vamos avanzando y vamos a encontrar la solución correcta”, afirmó.

En este mismo tema, el regidor Miguel Ángel Centeno, presidente de la comisión de obras y servicios públicos, informó que aproximadamente han podido recolectar el 40% de las más de 6 mil toneladas de desechos que hay en la calle tras dos semanas de que la empresa suspendió el servicio, agregó que han tenido que echar mano no solamente de volquetes y góndolas, sino de maquinaria pesada para el manejo de los residuos.

“Se está haciendo el mejor esfuerzo, tengo entendido que ya vamos entre un 35 y 40% de la recolecta, el problema es que como no se puede compactar la basura en los volquetes hay que estar dando vueltas y vueltas, en un volquete entran dos toneladas y en un camión entran hasta 8 toneladas y eso está dificultando avanzar”, expuso. (Noticaribe)