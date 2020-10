Acudirán empresarios, activistas y ciudadanos a la SCJN tras fallar juzgado a favor de la empresa de parquímetros en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt, alertó a la ciudadanía sobre supuestos turbios manejos a nivel judicial, tras la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, que dio por terminado el Juicio de Amparo en contra de la instalación y operación de parquímetros en Playa del Carmen, promovido por tres diferentes grupos de ciudadanos.

En un comunicado del organismo que él encabeza, Amaro Betancourt, acompañado por la especialista en juicios de amparo, Sonia Gutiérrez Ávalos, recordó que las cooperativas pesqueras, la asociación Moce Yax Cuxtal y el CCERM, promovieron los juicios de amparo.

Añadió que el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, no ha sido notificado de dicha resolución.

Por su parte, Sonia Gutiérrez, quien lleva el caso, afirmó que: “no hemos tenido notificación alguna acerca de esta absurda resolución. Todo el proceso ha sido turbio, absolutamente irregular.

Como abogados, estamos muy decepcionados, porque de principio a fin ha sido una violación al estado de Derecho; no hubo proceso administrativo de licitación; no se observaron ninguno de los requisitos; se le da el espacio público, pagado por los contribuyentes a un particular.

También son privilegiados los intereses personales y particulares sobre el bien público. La resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, que debiendo dar una sentencia de sobreseimiento, da un acta terminación de juicio.

Igualmente, en una primera instancia dice que la queja presentada por la empresa que tiene la concesión de los parquímetros no es válida y luego revierte su propia resolución.

“Eso no se vale, en resumen, puedo afirmar que de principio a fin el estado de Derecho ha sido violado”, agregó.

Por su parte, Amaro Betancourt afirmó que “Estamos en una incertidumbre jurídica muy peligrosa, ya que sí hay inversionistas que quieren apostar por Playa del Carmen, y con esta situación puede afectarse la inversión. Así que, tras este fallo, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con esta lucha; y que se ventile la manera de cómo se tratan estos asuntos en los juzgados. Si creen que con estas malas jugadas nos van a amedrentar, se equivocan porque esto no ha terminado; y cada día son más los ciudadanos solidarenses que están en contra de esta medida unilateral, otorgada discrecionalmente, sin socialización de por medio y sin haber sido solicitada por los ciudadanos y mucho menos con consulta pública”, finalizó el líder empresarial. (Infoqroo)