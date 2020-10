AMLO revela que cada martes le aplican una prueba de COVID-19…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que cada semana se hace una prueba de COVID-19 para estar seguro de que desempeña sus labores sin padecer la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, publicó El Financiero.

“Me hago una prueba (de COVID) por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo como unas seis, ocho”, destacó López Obrador en la conferencia matutina.

El domingo, se informó que el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, dio positivo a COVID-19. El presidente de México comentó que estuvieron juntos el viernes, aunque siempre con sana distancia.

Ojeda “no tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia pues no necesariamente tiene que haber contagio, entonces vamos a esperar ” a la prueba del martes, indicó el mandatario nacional. (Fuente: El Financiero)