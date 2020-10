DEFICIENTE RECOLECCIÓN LES ‘PEGA’: Empresas de la Zona Hotelera de Cancún piden facilidades para llevar basura al relleno sanitario

CANCÚN, MX.– Ante los problemas que les causa el deficiente servicio de recolección de basura, tres empresas establecidas en Playa Tortugas están dispuestas a arrendar vehículos que trasladen los desechos al relleno sanitario, con la condición de que los dejen entrar a depositarlos.

El presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ), Francisco Fernández Millán y propietario de Caribbean Carnaval, con base en Playa Tortugas, confirmó que tomaron esa decisión porque el deficiente servicio de recolección de basura sí les “pega” mucho.

“Desgraciadamente este tema nos afecta a las tres empresas que estamos ahí, en Playa Tortugas, pues la basura que se está generando se amontona prácticamente antes de entrar a esta playa pública y, obviamente, al no ser recogida con la regularidad con que antes se hacía, queda a la vista de las personas que llegan a la playa o a alguna de esas tres empresas”, dijo.

Detalló que este es un tema muy delicado por lo que ya se está buscando la oportunidad de hablar con las autoridades de Benito Juárez para pedirles que los dejen contratar camiones particulares para el traslado de la basura, con la única condición de que realmente los dejen entrar al relleno sanitario sin necesidad de hacer algún pago para tal ingreso.

El problema es que, si nosotros contratamos camiones, recogemos la basura y la llevamos hasta el relleno, lo que buscaríamos es que no se nos cobre “cuota” por entrar al relleno, algo que no me consta, pero he escuchado que pasa. Sería injusto que, además de hacernos cargo de la basura, que ya representa un gasto por la contratación de camiones y gente, todavía tuviéramos que pagar por entrar a depositarla ahí, refirió.

El líder del sector náutico en la entidad afirmó que ya es tiempo de hacer una renovación el tema de la recolección de los desechos en el municipio, pues aparte de la mala imagen que genera, está el problema de higiene y salud para la población y los visitantes. (Infoqroo)