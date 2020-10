Exige Coparmex servicio de recoja de basura urgente en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente de la Coparmex, Sergio León, exigió al ayuntamiento de Benito Juárez otorgar de manera urgente el servicio de recolección de basura por el cual pagan al municipio, pues dijo que la problemática no puede seguir extendiéndose porque está generando problemas social, de salud e imagen del destino.

Abundó que a estas alturas el municipio no puede seguir hablando de indemnizar a una empresa ante el incumplimiento claro que ha tenido la concesionaria con los benitojuarenses sino estar gestionando el pago de la indemnización pero hacia el ayuntamiento.

“Nosotros los empresarios lo que pedimos, es que nos den el servicio porque nosotros pagamos y actualmente si la empresa no tiene capacidad que se revise el contrato y que se contrate a una empresa, y que pongan sobre la mesa su garantías, ya no hablemos de indemnización hacia la empresa que se dedica al servicio, hablemos de indemnizar al ayuntamiento porque no cumplen”, señaló.

Agregó que el ayuntamiento no puede seguir resolviendo la irresponsabilidad de la empresa para recolectar la basura de la ciudad con sus trabajadores e insistió en la urgencia de resolver esta problemática.

“El ayuntamiento ha tenido que pedir apoyo a la iniciativa privada, organismo como Coparmex y Canadevi han pedido que les pongan equipamiento para levantar la basura aunque la mayor parte del trabajo lo hace el ayuntamiento, no es posible si se tiene una empresa a quién se le dio un contrato y no pueda cumplir”, abundó. (Noticaribe)