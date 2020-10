Sindicatos de la construcción salen en defensa de proyecto en Palancar en Cozumel

COZUMEL, MX.- Líderes sindicales del ramo de construcción en la isla convocaron hoy a rueda de prensa para defender el proyecto de cabañas y parque acuático “Lakan Ha”, en la zona de Palancar, pues representa empleos para la localidad, aunque luego dijeron ignorar la viabilidad del mismo y aclararon que no pretenden presionar para su aprobación.

Graciano Cahuil, de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) dijo que por la necesidad están a favor del proyecto, indicando que aunque no conoce a detalle la parte técnica, saben que se han dicho varias mentiras en torno al mismo, como el que afecte a los arrecifes de El Cielo, ubicados a cinco kilémtros.

Todavía les toca visitar el terreno, para tener una mejor opinión, pero indicó que sería una lástima que se les escapara este proyecto y las 600 fuentes de trabajo que generaría.

El proyecto “Lakan Ha”, para la edificación de un club de playa y cabañas, es promovido por El Jaguar Servicios Inmobiliarios, empresa donde figura la hija de “Greg” Sánchez Martínez, ya cuenta con la autorización federal, sin embargo no la licencia de construcción municipal, pues el edil Pedro Joaquín Delbouis indicó que su cabildo se oponía a la destrucción de la flora y fauna de la isla.

Cauil indicó que ellos están “para construir, no destruir” y que no descarta que detrás exista un trasfondo político.

Otro líder comentó que así como ellos están a favor, por el empleo que genera, dijo entender que los ambientalistas estén en contra, por la supuesta afectación al manglar, pero en ese caso que exista respeto y que cada quien haga lo que corresponda, y sea finalmente la ley la que prevalezca.

Cuestionados directamente de si presionarán para que se haga este desarrollo, dijeron que no, que solo esperan que cuando sea avalado el proyecto, que se entreguen los contratos colectivos a sindicatos locales. (Agencia SIM)