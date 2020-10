Vinculan a proceso a dos ex funcionarios por daño patrimonial que supera los 114 mdp en Tulum

TULUM, MX.- Un Juez de Control dio la razón a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) y vinculó a dos ex servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, por daños al patrimonio del erario público que superan los 114 millonesub de pesos.

La determinación jurisdiccional derivó de la carpeta administrativa 73/2019, por el delito de desempeño irregular de la función pública, dentro de la cual se establece un daño patrimonial al erario público, detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) en el ejercicio fiscal 2016, por un monto total de 114 millones 110 mil 588.55 pesos.

Los imputados, hoy vinculados a proceso, son identificados como: J. Y. T. C. (uno) y R. J. A. L. (dos). Al momento de los hechos, ambos tuvieron doble calidad de funciones durante el ejercicio observado como Oficial Mayor, así como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Honorable Ayuntamiento de Tulum.

Los Fiscales Anticorrupción expusieron todos los datos de prueba, concentrados en la posible adjudicación irregular de contratos de prestación de servicios con 29 proveedores; es decir, que no contaban con sustento o justificación alguna, por no seguir los lineamientos establecidos en el reglamento de adquisiciones a nivel municipal y estatal.

Con base a esto, los datos de prueba fueron analizados por el organismo judicial y consideró que le asistía la razón a la Fiscalía.

El Juez de Control impuso, como medida cautelar, la firma periódica para ambos ex servidores públicos ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), cada 15 días, mismas que iniciarán el 9 de noviembre de 2020. Además, ninguno podrá salir de la geografía estatal por todo el tiempo que dure el proceso.

La primera audiencia inicial quedó registrada el día 22 de octubre, pero los imputados solicitaron la ampliación del plazo constitucional, mismo que feneció el día de hoy.

En esta misma carpeta también se encuentra imputado un tercer ex funcionario público, identificado con las iniciales A. C. G. A.; sin embargo, este no fue vinculado en este delito, aunque el Juez de Control dejó a salvo los derechos de la Fiscalía Anticorrupción para dos posibles procedimientos.

En primer lugar, se podría ejercitar la acción penal por un delito diverso o promover una apelación dentro de los términos de la legislación aplicable. (Fuente: Fiscalía Anticorrupción)