Rechaza AMLO destinar recursos públicos a defensa de Cienfuegos; ofrece asistencia consular, como a cualquiera

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves en su conferencia de prensa que no se utilizará dinero del presupuesto público para pagar a los abogados del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, como lo plantearon diputados del Partido de la Revolución Institucional (PRI), publicó infobae.com.

“Miren, existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos públicos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad”.

“Yo creo que se esta iniciando a penas el juicio y tanto el que acusa como el acusado, van a presentar pruebas y si no hay elementos de pruebas, pues tienen que dejarlo en libertad, en este caso al general Cienfuegos”.

“Y él también tendría la posibilidad de denunciar a quienes sin pruebas, sin fundamentos, lo acusaron, por los daños que le causen, a sus familiares, a sus bienes, y sobre todo los daños morales que pudieran ocasionarse”.

“Hay que esperar nada más lo que se resuelva en estos asuntos, pero no se puede utilizar dinero del presupuesto público para pagar la defensa de los detenidos en Estados Unidos”, indicó el mandatario.

Hace unos días, legisladores de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se pronunciaron en defensa del general Salvador Cienfuegos, detenido el jueves 15 de octubre en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El diputado del PRI, que preside dicha comisión, Benito Medina Herrera, dijo conocer al extitular de la Defensa Nacional desde hace más de 50 años, y en ese tiempo, aseguró no tuvo indicios de una conducta o actuación mala por parte de Cienfuegos.

“Es un hombre al cual yo siempre he respetado, he admirado… Es una opinión personal, se me hace muy difícil que el general se haya inmiscuido en los asuntos que le están imputando”, sostuvo.

Durante la reunión virtual para discutir el presupuesto del próximo año para el Ejército, el legislador del PRI concluyó diciendo que “cree en la inocencia” del general Cienfuegos.

“Le conozco de ser un hombre honesto y un buen soldado de México, así lo expresé públicamente”, señaló Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), durante la reunión virtual

El diputado panista también dijo que lo que se debe exigir para Salvador Cienfuegos y para cualquier otro mexicano, es que se respete la presunción de inocencia. Además dijo sentirse “agraviado” por cómo se realizó la detención del general por parte de Estados Unidos, a sabiendas de la relación bilateral con México.

López Obrador en su conferencia de prensa afirmó que luego de que pasen las elecciones en Estados Unidos se dará más información, pues ahora se debe de actuar con prudencia.

“Va a explicar el secretario de Relaciones Exteriores sobre este tema, nada más yo quiero decir que hay elecciones en Estados Unidos, el martes, y tenemos que actuar con prudencia para que no se utilicen nuestras posturas con ese propósito, porque el manejo de información con propósitos políticos electorales se da en todo el mundo”, dijo.

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que México le expresó al gobierno de Estados Unidos “su profundo descontento”, por no compartir la información sobre el arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Después del proceso electoral de Estados Unidos habrá más detalles y otros seguimientos de este tema, pero qué hemos hecho estos días y en qué estamos: primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de nuestra cónsul general de Cienfuegos desde el primer momento, porque tenemos que garantizar el debido proceso en su defensa y que no se cometan atropellos y abusos”.

“Segundo, le hemos hecho saber nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país, ya podremos darle otros datos adicionales”, indicó el secretario de Relaciones Exteriores. (Fuente: infobae.com)