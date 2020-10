Sismo sacude Turquía y Grecia; reportan edificios derrumbados y un mini-tsunami

TURQUÍA.- Un sismo de magnitud 7 sacudió este viernes el oeste de Turquía y provocó el derrumbe de varios edificios, informaron el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) y los medios turcos. Al menos cuatro personas murieron y 120 resultaron heridas, según un primer saldo publicado por el ministro de Sanidad, publicó unotv.com.

“Cuatro conciudadanos nuestros perdieron la vida en el sismo (…). En total resultaron heridos 120 conciudadanos”, indicó el ministro, Fahrettin Koca, en Twitter.

El temblor, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

“En este momento, hemos recibido informaciones según las cuales seis inmuebles se derrumbaron en Bornova y Bayrakli”, en la provincia de Esmirna, indicó el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, en Twitter.

“Algunos de nuestros conciudadanos están atrapados bajo los escombros“, añadió el ministro de Medioambiente, Murat Kurum, que por su parte dio cuenta de cinco edificios derrumbados.

Las televisiones del país mostraban imágenes de nubes de polvo elevándose en el cielo, mientras que los habitantes se precipitaban a la calle víctimas del pánico.

El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, señaló que no se constató ningún daño por ahora en la capital económica del país.

“Todas nuestras instituciones comenzaron a desplazarse al lugar para iniciar los esfuerzos necesarios”, declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan en Twitter.

Un “mini-tsunami” y daños materiales se registraron en la isla griega de Samos en el mar Egeo tras el fuerte sismo, según la televisión pública griega Ert.

With the overflow of the sea in İzmir Sığacık, many businesses were flooded.#deprem | #izmir pic.twitter.com/i13VIPX1Yd

— Yunus Kıran (@tevhidmuhendis) October 30, 2020