CANADÁ | Expulsan de la Cámara Baja a líder conservador por llamar ‘chiflado’ a Trudeau

CANADÁ.- El líder de la oposición en Canadá, el conservador Pierre Poilievre, fue expulsado de la Cámara Baja del Parlamento canadiense tras insultar al primer ministro del país, Justin Trudeau, publicó lopezdoriga.com.

Tras la expulsión de Poilievre, el resto de los diputados conservadores abandonaron la Cámara de los Comunes en protesta.

El incidente se produjo durante el diario periodo de preguntas al Gobierno, cuando Poilievre calificó a Trudeau de “chiflado” por haber apoyado la despenalización de drogas duras en la provincia canadiense de Columbia Británica.

El presidente de la Cámara Baja, Greg Fergus, solicitó a Poilievre que se retractara por utilizar “un lenguaje no parlamentario” a lo que el líder conservador se negó. Ante la negativa, Fergus expulsó a Poilievre hasta el miércoles.

Speaker Fergus throws Pierre Poilievre out of the House of Commons after Poilievre calls Trudeau "wacko".

This after Trudeau slandered Pierre Poilievre as an associate of white supremacists. (Trudeau was allowed to remain in the House)

Do you stand with Pierre? pic.twitter.com/t2j7FNVAll

— Stephen Taylor (@stephen_taylor) April 30, 2024