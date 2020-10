“HAY DESCONFIANZA EN EL MANEJO DE RECURSOS”: Acusa Roberto Erales opacidad en el gobierno del Estado sobre gastos realizados para atender la pandemia y en materia educativa

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al afirmar que hay una total opacidad en el manejo de los recursos destinados a la atención de la pandemia por covid-19, el presidente de la comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Roberto Erales Jiménez consideró que si el Estado dice no tener recursos es por la incapacidad de gestionar recursos con la Federación.

Afirmó que hay desconfianza en el manejo de los recursos públicos no sólo en el sector salud sino también en el de educación con el tema de escuelas de tiempo completo.

“Las autoridades y algunos diputados quisieron politizar el tema al aprobar un exhorto dirigido al gobierno federal y poner en contra a los maestros, pero no lo lograron”, dijo

Afirmó que la secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez desconoce el trabajo de lo que es educación básica y junto con la de finanzas y planeación “se han dedicado al jugueteo del presupuesto de una bolsa a otra y no cumplen, a pesar que el gobierno federal ha canalizado el presupuesto para el programa”.

“Si no hubo capacidad de gestionar presupuesto es responsabilidad del actual gobierno”, afirmó.

Erales Jiménez dijo que los diputados no tienen reporte de los gastos realizados por la pandemia del covid-19.

Como diputados no hay reporte de gastos realizados por la pandemia, no hay informes pero sí de las aportaciones del gobierno federal y hay cosas de fondo que se darán a conocer porque es responsabilidad de estado y no de la Federación, afirmó. (Noticaribe)