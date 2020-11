Monjas y grupos conservadores rezan afuera de clínica que promueve el aborto legal en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Desde el pasado mes de septiembre, de manera periódica, monjas y personas de grupos conservadores se reúnen a rezar afuera de una clínica que promueve el aborto legal y promociona los derechos, sexuales y reproductivos de las mujeres en Yucatán, con el fin de demostrar su inconformidad.

Colectivos feministas en el estado, han denunciado que lo que hacen estas personas es una forma de acoso, el cual inició desde el pasado 23 de septiembre, ya que han programado una campaña para manifestar que se oponen a la legalización del aborto en Yucatán.

La clínica a la que acuden está ubicada en la calle 54 por 49, en el Centro Histórico de Mérida.

El colectivo Igualdad Sustantiva Yucatán manifestó vía redes sociales:

“¿Se imaginan qué incómodo debe ser que quieras ir a revisarte con una ginecóloga o ir a solicitar información sobre educación sexual integral y estas monjas no paren de rezar y tirarte agua bendita en la cara?”.

Esto, debido a que es una de las prácticas que realizan, porque además de rezar justamente en la puerta, cuando llegan personas a consultar las rocían con agua bendita.

“Para los Provida no hay pandemia, no hay derechos, no hay privacidad, no hay dignidad hacia las Mujeres”, agregaron en el post que circula en redes.

A pesar de que las personas responsables de la clínica han pedido auxilio a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), no han acudido a llamarles la atención a estas personas.

Es preciso recordar que cuando en el Congreso del Estado se discutió la aprobación del matrimonio igualitario, también acudió un grupo de personas a rezar para que la propuesta de ley fuese rechazada. (Noticaribe)