Retoman el proyecto del Parque Metropolitano en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Luego de algunos conflictos, autoridades municipales y directivos de Mayakobá firmaron un acuerdo para retomar el proyecto del Parque Metropolitano, el cual será un gran pulmón para la ciudad, al ser 80 por ciento ecológico, según dijo el regidor Orlando Muñoz.

Este es un proyecto que surgió hace siete años, incluso se puso la primera piedra, en la administración de Mauricio Góngora y parecía que quedaría como algo que sólo se anuncia y no se concreta, pero después de tanto insistir, se logró un acuerdo para que siga adelante.

“Los directivos del Mayakobá nos dieron el proyecto ejecutivo para que la autoridad municipal pueda comenzar a tramitar los permisos ambientales”, indicó.

Entrevistado por Capital Noticias, indicó que la buena noticia no quedó sólo ahí, pues los directivos de Mayakobá anunciaron que ya no darán 15 millones de pesos, como se acordó en un principio, sino la mitad del total de la obra, que será, según lo determine el proyecto final, entre 100 y 120 millones de pesos.

“Nos sorprendieron, pues el Parque Metropolitano estaba en el olvido. El sábado pasado nos entregaron el proyecto y firmaron el convenio de colaboración. Una asociación civil lo tendrá a su cargo, a fin de que el lugar no quede en el abandono”, señaló, aunque no mencionó cuándo comenzarán los trabajos y el tiempo que llevarán las obras.

El regidor destacó que el parque, que se levantará sobre 10 hectáreas y estará pegado a Ciudad Mayakobá, será público, tendrá senderos ecológicos, ciclopista, áreas recreativas y deportivas, zona para mascotas, entre otras.

“Elevará la plusvalía de las colonias que estén alrededor, pues es una obra en la que se invertirán más de cien millones de pesos y será algo único en el estado al ser familiar, incluso, podríamos compararlo con Chapultepec, en la capital del país”, indicó.

El funcionario explicó que no sólo servirá a los vecinos de Solidaridad, sino también atraerá a gente de otros municipios, los cuales serán bienvenidos.

Asimismo, expresó que subió a las redes sociales fotografías de un recorrido por el área donde estará el parque Metropolitano, acompañado por el extinto Pbro. Pablo Pérez, quien fue uno de los que insistió mucho en que se concretara este proyecto.

“Eso lo hice a su memoria, y deberíamos seguir ese ejemplo, pues tenemos tierras, los recursos, sólo es cuestión de buena voluntad”, señaló.

“En su más reciente visita, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que tendremos también un parque frente al mar. Me emociona esta lucha para que ya no se pierdan los espacios públicos, que ya no acaben por ser sitios que se los robaban los funcionarios”, añadió. (Infoqroo)