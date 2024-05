Acompañada por Cristina Torres, realiza Estefanía Mercado recorrido por la colonia Villas del Sol y llama a votar para construir el ‘segundo piso de la transformación’ en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.— “Esta campaña electoral de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, despertó la conciencia de miles de familias solidarenses que ya se decidieron a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¡Ya ganamos!”, afirmó Estefanía Mercado, candidata de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo” a la presidencia municipal.

Estefanía Mercado encabezó esta tarde, acompañada por Cristina Torres, en su calidad de militante de Morena y por Tepy Gutiérrez, candidata a diputada local por el Distrito IX, una nueva caminata en la última etapa de Villas del Sol.

En medio de una fiesta popular, Estefanía Mercado saludó a vecinos, automovilistas, mototaxistas, ciudadanos y comerciantes locales, a quienes convocó a salir masivamente para votar parejo este 2 de junio, en el que obtendrá un triunfo contundente la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo”.

“Estoy lista para ser su siguiente presidenta municipal, me he preparado para ello y no les voy a fallar, pero antes necesito que el 2 de junio vayamos todos a votar por las candidatas y candidatos que representan la Cuarta Transformación, empezando por Claudia Sheinbaum nuestra próxima Presidenta de México”, afirmó Estefanía Mercado.

La candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, hizo un llamado a transformar Solidaridad con amor y honestidad. “Hoy tenemos dos caminos: seguir en la corrupción, seguir con un gobierno chueco, seguir con la represión, o irnos por el camino de la transformación, por el camino de la honestidad, por el camino de la esperanza”.

1 de 9

“Los chuecos ya se van y nosotros vamos a gobernar bien, porque vamos a gobernar como lo está haciendo el hombre que transformó México, y junto con Claudia Sheinbaum vamos hacer historia en México y en Solidaridad”, afirmó Estefanía Mercado.

Estefanía Mercado ha recorrido colonias, fraccionamientos y asentamientos de Solidaridad, donde ha recibido el respaldo total de los vecinos, mujeres, hombres, jóvenes y familias enteras para su proyecto de transformación con amor y honestidad par Solidaridad.

“Estefanía Mercado es una mujer joven que va a gobernar bien, ella va a ser la presidenta municipal, nosotros, yo y mi familia tenemos mucha confianza en ella y mi voto es para ella y para los candidatos de Morena”: Sra. Fernanda Rivas.

“El proyecto que tiene para apoyar a las mujeres y a los jóvenes me parece muy bien, el pueblo está unido con ella y pues también estaremos apoyando a la candidata Estefanía Mercado”: Lizbeth Mayté.

“Estefanía traerá mucho beneficios, la verdad es que sí, nosotros hemos estrado trabajando con morena y vamos a ir y vamos a ganar; hay confianza en ella y tiene nuestro voto, y también el de mi familia”: Don Roberto García Magaña.