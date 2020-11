Se ubica QR entre las cinco entidades con mayor número de delitos, revela Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

CANCÚN, MX.- El titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), David Pérez Esparza, reveló que no todas las ciudades del país trabajan para reducir los índices delictivos, y lamentó que en Quintana Roo no se avance en esa materia.

“El mes pasado (octubre), una veintena de estados redujeron sus homicidios; lamentablemente no es el caso de Quintana Roo. No es nuevo, se ha vuelto lugar de homicidios en general, con la característica de que no es clara la tendencia, pero está en el Top 5 de las entidades con más delitos”, aseveró en entrevista.

Aunque reconoció que no todos los delitos son violentos, pues los descuartizados no son lo mismo que el robo de una cartera, en el estado los delitos cometidos por la delincuencia organizada son más.

“La importancia estratégica que tiene Quintana Roo, porque si a Cancún le va mal, a México le va mal, eso es muy fuerte, va bien y hay área de oportunidad”, añadió.

USO DE CÁMARAS

Destacó el uso de la tecnología para combatir la corrupción, como es el caso de los uniformes policiales de Tránsito con cámaras de video, que se ponen al servicio del pueblo, para combatir los actos ilegales.

“Lo cierto es que es muy novedoso, no existe una norma técnica del uso de la cámara, es bueno y el malo, porque lo que tiene que hacer (el Estado Mexicano) es generar innovación, el Centro Nacional de Información estará pendiente de cómo le irá a Cancún, documentar la buena práctica”, enfatizó.

Lo que se pretende con las reformas en Seguridad Pública es poner al policía y al tránsito al centro, significa pagarle bien, tratarlo, darle información y dotarlo de mecanismos de contención a procesos sociales para evitar la corrupción.

Comentó que lo que sucede en ciudades turísticas como Cancún, es que atrae a todo tipo de personalidades de todos los ámbitos, por tanto el agente de Tránsito arriesga a su trabajo cuando se encuentra con personas que dicen “tu no sabes quién soy, y aquí en Cancún seguro, porque lo he visto en los Cabos, La Paz, Ciudad de México; el ‘tú no sabes quién soy’ genera mucha presión para el policía, porque no saben quién es; pero con la cámara cambia la dinámica porque pone al policía en sus derechos, pues todo está grabado, cambia la dinámica de relación entre el Estado Mexicano y el ciudadano”.

Con la cámara, no habrá dudas quién es el que se porta bien o mal, el ciudadano o el Tránsito, solo hay que tener la confianza en la herramienta y que el elemento tome decisiones. En caso de que se implemente bien, va a cambiar la conducta e imagen de la corporación.

Cabe destacar que David Pérez Esparza es Internacionalista, con subespecialidad en Prospectiva Estratégica, egresado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey; cuenta además con otros tres títulos de posgrado.

Es Maestro en Ciencias de la Seguridad, con especialidad en Crimen Organizado, por The Jill Dando Institute de la University College London (UCL). Además, es Maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey. Su tercer Maestría es en Economía y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. (Agencia SIM)