Bienes muebles e inmuebles recuperados en QR ascienden a los 850 mdp

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al asegurar que el Estado ha logrado recuperar bienes muebles e inmuebles por más de 850 millones de pesos, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro consideró que si no han sido entregados a sus legítimos propietarios es porque no pudieron acreditar la posesión y propiedad de los mismos.

Sin embargo, aclaró que ese es un tema de competencia exclusivamente federal y no estatal.

Aseguró que a lo largo de estos cuatro años, la administración estatal ha dado cumplimiento a las ejecutorias de las sentencias de todos los juzgados de distritos y tribunales colegiados federales que representa una recuperación por más de 850 millones de pesos. Aunque no precisó el número de bienes muebles e inmuebles que han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.

Si en un momento dado no se ha dado cumplimiento puede ser que las personas no hayan podido acreditar ante la Federación la posesión y propiedad, pero ya no es competencia estatal sino federal, dijo.

Reconoció que algunos procedimientos están sujetos a procesos de amparo porque trabajadores no han sido localizados y otras casas han sido embargadas y es la autoridad competente la que debe realizar el proceso de restitución, aclaró. (Noticaribe)