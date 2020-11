Hay nueve sindicatos que deberán esperar al 2021 para renovar sus dirigencias sindicales, asegura Catalina Portillo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con la exigencia de mantener un respeto entre trabajadores y autoridad y no caer en adjetivos descalificativos, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro accedió a reunirse con afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage) para atender la inconformidad contra Roberto Poot Vázquez y la exigencia que se emita convocatoria para renovar la secretaria general.

“Ustedes piden respeto y el respeto nos lo daremos en una mesa de diálogo, no en una cuestión banquetera. Lo estoy diciendo en forma pública martes los atendemos, pero tampoco vamos a desacreditar el trabajo de toda una secretaría”, anunció a sindicalizados que se manifestaron a las puertas del congreso del Estado, previo a la comparecencia que tuvo ante la comisión del trabajo de la XVI Legislatura.

Confirmó que la permanencia de Poot Vázquez al frente del Sutage se encuentra en revisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje debido a un amparo interpuesto que impide determinar si se le reconoce o no como líder del sindicato.

Reconoció que hay una sentencia que desconoce a Poot Vázquez como secretario general del Sutage, pero no ha causado estado y está sub judice, tiene una prórroga hasta que la autoridad Federal determine la validez o no.

Ante la exigencia de los sindicalizados afirmó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es la autoridad competente para atender los reclamos de los trabajadores inscritos en los apartados A y B.

Durante la reunión banquetera, Portillo Navarro reclamó a un trabajador ya jubilado por el reclamo y le dijo “tú sabes que el gobernador no ha tenido intromisión ni yo como subordinada en los asuntos sindicales. Los sindicatos deben resolver sus conflictos de manera interna y apegados a sus estatutos y respeto a la ley”.

La titular confirmó que los sindicatos gozan de una prórroga hasta el 30 de diciembre aprobada por la dependencia Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre para efectuar el cambio de sus directivas que hayan vencido en estos momentos de pandemia.

La elección de los dirigentes sindicales es a través del voto libre, directo y personal, y primero deben modificar sus estatutos para convocar a asamblea con un plazo establecido hasta el 30 de diciembre y con el color verde del semáforo sanitario para que existan condiciones para garantizar la salud de los agremiados.

Asimismo, Portillo Navarro confirmó haber recibido el exhorto aprobado por unanimidad por los integrantes de la XVI Legislatura para atender la inconformidad en el sindicato de trabajadores del congreso del estado cuya toma de nota ya feneció.

Sin embargo, dijo que como respuesta se informó a los diputados que se ha instruido a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindar orientación para que el proceso se haga en los términos establecidos en la ley según prórroga y color del semáforo epidemiológico.

“No puedo intervenir en la autonomía sindical, por lo que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se ha encargado de explicar que el proceso de renovación se hará respetando los acuerdos emitidos por la STPS para salvaguardar la vida y salud de los trabajadores”, aseguró.

Confirmó que en estos momentos nueve sindicatos en el Estado registran el vencimiento de toma de nota, pero cuyas elecciones de renovación serán cuando el semáforo sanitario esté en color verde respetando la prórroga otorgada hasta el 30 de diciembre. (Noticaribe)