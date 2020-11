Denuncia trabajadora de la Ceaveqroo que su contrato no será renovado por negarse a trasladarse a la FGE de Cancún para manifestaciones del pasado fin de semana

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Isabel Z, asesora pública de víctimas de delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención de víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveroo), denunció que su contrato de trabajo no será renovado por negarse a cubrir las manifestaciones realizadas en la ciudad de Cancún el pasado fin de semana.

Prácticamente estoy despedida. Al parecer sólo tengo 15 días de trabajo porque mi contrato acaba este mes, afirmó en su cuenta de Facebook.

Aclaró que, ante las amenazas, acudió junto con otra compañera a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Cancún pero que, al ver cerrada la calle, decidieron no entrar debido a los acontecimientos registrados la semana pasada.

Dijo que la titular de la dependencia, Karla Patricia Rivero González, le anticipó que su contrato no sería renovado si se negaba a acudir a la Fiscalía General del Estado de Cancún a pesar de haber manifestado su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos anteriores.

“Bienvenida al desempleo sólo por no acatar órdenes que ni siquiera tienen que ver con mis funciones”, explicó al señalar que no estaba dispuesta a poner en riesgo su vida sobre todo después de haber sobrevivido a un cáncer.

“El Gobernador debería saber que tipo de titulares trabajan para él porque no puede ser que nos arriesguen. Mis compañeros, aún con miedo, acudieron por no perder su trabajo”, afirmó.

Isabel Z recordó que la directora del Ceaveqroo es Maestra en Derechos Humanos y que hoy se siente víctima de su propia institución y de sus autoridades al ser violentados sus derechos laborales y su dignidad.

“No se vale que en pleno 2021, me hagan sentir como un objeto laboral que con el tronar de sus dedos tenga yo que exponer mi vida”, expuso. “Mis compañeros bajo dichas amenazas no les quedó más que acudir, ojalá se responsabilice de lo que pueda pasarles”.

Dijo que los trabajadores también fueron obligados a trabajar en forma presencial a pesar de la pandemia del COVID bajo amenazas de consecuencias jurídicas por no acatar sus órdenes, de no renovar los contratos.

Hizo un llamado al gobernador Carlos Joaquin González para atender su queja ya que no consideró justo que los presionen para cumplir sus funciones en situaciones de riesgo.

Después de un cáncer de mama en el que estuve desahuciada y por milagro vivo, no me voy a dejar intimidar por amenazas de quitarnos el trabajo, advirtió.

Sé que con esto que estoy manifestando, mis próximos 15 días que tengo de contrato ya no me dejarán presentarme a las oficinas, pero tengo que alzar la voz.

Isabel Z señaló que por ser puente varios de los trabajadores de la Ceaveqroo estaban con sus familias y de viaje en Merida o Chetumal y tuvieron que viajar solo para arriesgarse.

“Disculpen, no me gusta hacer este tipo de publicaciones pero no se vale que la gente que tiene cargos nos humillen de esa forma porque necesitamos el empleo. Pero sabré salir a delante aún desempleada”, aseguró. (Noticaribe)