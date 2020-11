DENUNCIAN NEGLIGENCIA DEL IMSS EN CANCÚN: Pese a resolución federal, niegan a paciente traslado a hospital privado para atenderlo por COVID-19; acusan que faltan especialistas y personal nocturno en el Hospital General 17

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

CANCÚN, MX.- Familiares de Mario Salgado Arroyo, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cancún, denunciaron a médicos y autoridades responsables por negligencia, ya que desde hace tres meses, se les ha negado la posibilidad de trasladarlo a un hospital privado, pese a que existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y una suspensión de plano otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial.

De acuerdo con la denuncia realizada por Alicia Salgado, hija del paciente, los médicos y responsables administrativos del Hospital Regional No. 17 del IMSS no han acatado la resolución federal de un juicio de amparo promovido, pues desde julio el derechohabiente se encuentra hospitalizado por COVID-19, sin recibir atención de especialistas.

“Mi papá está hospitalizado en el HGR 17 del IMSS. Él ya tiene en el hospital cuatro meses; hospitalizado son cuatro meses e intubado son tres meses, él ha padecido en este hospital una serie de negligencias, lo que ha retardado que pueda salir adelante porque la problemática en este hospital es que no hay especialistas para tratar su padecimiento. Otra cuestión es que tampoco hay personal en el turno nocturno para que lo atiendan y tampoco a los demás pacientes, entonces la problemática es que están poniendo en peligro su vida y la de 50 pacientes que están en el mismo piso”, denunció.

Explicó que debido a esta serie de irregularidades y la falta de atención de los médicos y autoridades responsables optó por denunciarlos ante la Fiscalía, además de interponer el juicio de amparo indirecto 575/2020, que fue resuelto a favor para que el paciente sea trasladado a un hospital privado con equipo especializado para su recuperación, sin embargo, el IMSS se ha negado a cumplir la orden federal.

“Tengo una suspensión de plano porque promovimos un juicio de amparo le ordenan desde hace tres meses a las autoridades, entre ellos Moisés Toledo Pensamiento, trasladarlo a un hospital privado en virtud de que no cuentan con personal para atenderlo, sin embargo han dado una serie de negativas por parte del Instituto para cumplir con esa orden federal”, indicó.

Alicia Salgado señaló que los médicos y personal administrativo han referido que el derechohabiente no puede ser trasladado a otro hospital por su estado de salud, sin embargo sí realizaron un traslado interno desde el Hospital General de Zona no. 3, donde se internó inicialmente, al Hospital Regional General de Zona No. 17 del IMSS.

“Como se han negado, pedimos un diagnóstico de un médico externo al IMSS para controvertir lo que dicen los médicos internos, pese a esto, se han negado”, aseguró.

Dijo que el IMSS cuenta con equipo de ambulancias y médicos para que lo trasladen a otro hospital con equipo y personal adecuados.

Familiares de Mario Salgado sólo piden que las autoridades acaten las medidas señaladas por el Poder Judicial para poder atenderlo dignamente.

“El llamado es que se acate esa orden federal y que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, de la gravedad que están viviendo todos los pacientes en este hospital. Se está poniendo en riesgo la vida de la gente que está ahí y obviamente la vida de mi papá. Hay pacientes que están intubados y no tienen esa vigilancia por personal médico, la gente se infarta en las noches y no hay quién los atienda; se está muriendo la gente”, dijo. (Noticaribe)

Haz clic para acceder a queja-193-2020-1.pdf