Exhorta voluntaria a ciudadanos a ayudar a limpiar el palacio municipal tras actos vandálicos en Cancún

CANCÚN, MX.- Desde la Plaza de la Reforma y con el Palacio Municipal vandalizado, la señora Ana Luisa Leal González lanzó un enérgico llamado a la ciudadanía para unir esfuerzos y reconstruir las instalaciones destruidas.

La cancunense rechazó las manifestaciones violentas y advirtió que no permitirá más actos de este tipo.

“Anoche vi las noticias, lo estuve viendo todo en las redes, anoche pues no podía venir entonces dije me voy a levantar y voy a recorrer todo con mis propios ojos, para ver cómo está mi ciudad, es mi ciudad y la quiero y la voy a defender con la vida si es necesario”, aseguró la entrevistada.

Dijo que lleva 38 años viviendo en esta ciudad y que a ésta le debe los momentos más felices de su vida.

“Yo sí lo voy a defender, porque Cancún me ha dado mucho y tengo que devolverle un poquito de lo que me ha dado, se lo quiero devolver, me uno, ojalá que venga más gente que abran ahí y que nos den pintura para reparar todo el daño que han hecho”, enfatizó la ciudadana.

Por último, reiteró su llamado a la sociedad civil organizada para realizar trabajos de pintura en la fachada principal del Palacio Municipal, el cual fue blanco de múltiples pintas por parte de los manifestantes. (Agencia SIM)