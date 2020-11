Defiende regidor permanencia de Cancún dentro del Mando Único

CANCÚN, MX.- El regidor del PRD en Benito Juárez, José Luis Acosta Toledo, tildó de irresponsable la petición de algunos de sus compañeros de abandonar del Mando Único, cuando no se cuenta con un plan municipal para hacer frente a la delincuencia.

En entrevista, el concejal incluso criticó a sus compañeros, pues no se han preocupado de sostener reuniones semestrales para evaluar el Mando Único, como figura en el convenio.

“Es muy irresponsable salir a decir ahorita no al Mando Único si ni siquiera te has preocupado por cada seis meses estar evaluando, entonces tengamos respeto porque no se trata de por cuestiones políticas manchemos un tema administrativo”, acusó el regidor de oposición.

En su opinión, el mayor riesgo que pueden correr es que el crimen organizado pudiera ganar terreno, si abandonan el actual esquema de cooperación estatal.

PROTESTAS VIOLENTAS

Por su parte, sobre la reacción que tuvo la policía en la tarde noche en el pasado domingo cuando un grupo de inconformes ingresó a las oficinas de Tránsito municipal y causó destrozos, Dijo que el operativo estuvo bien pero que la respuesta para reprimir estas acciones violentas tardó en llegar. (Agencia SIM)