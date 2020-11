“NO REGRESARÁ… NO HAY PLANES PARA QUE REGRESE”: Confirma Carlos Joaquín que Alberto Capella ya no está en la nómina del Gobierno de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, confirmó que Alberto Capella Ibarra ya no está dentro de la nómina estatal y aunque no está en los planes que regrese como secretario de Seguridad Pública está sujeto a investigación y mantienen contacto mientras dure el proceso.

El ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, ya no está en la nómina del Estado. En este momento no regresará… no hay planes para que regrese, pero está sujeto a investigación y mantienen el contacto mientras dure el proceso de investigación”, afirmó.

Asimismo, Joaquín González rechazó que el gobierno del Estado haya hecho una propuesta para la dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Benito Juárez.

Incluso, dijo desconocer información respecto a la propuesta de que sea la Secretaría de Marina la encargada de proponer nombres para dicho cargo.

“Leí varios nombres pero no sé de donde salieron”, manifestó. (Noticaribe)