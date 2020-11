Aclara Fonatur que no se busca prohibir el ‘all inclusive’ en México, tras reacciones del sector hotelero

CANCÚN, MX.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no tiene pensado restringir o prohibir el modelo “todo incluído”, aclaró la dependencia federal, que señaló que su titular, Rogelio Jiménez Pons, utilizó una “generalización inexacta” al afirmar que este modelo ya se había acabado.

Por medio de un comunicado, Fonatur aclaró que ellos ya no apoyan modelos sobreexplotadores de algunos grandes hoteles, “en zonas donde se requiere más responsabilidad ambiental y social”, lo que no implica que ellos busquen prohibir el “all inclusive”.

“Desafortunadamente hay hoteles ‘todo incluido’ o ‘all inclusive’ que han incurrido en malas prácticas como la sobreexplotación de recursos, el mal manejo de residuos, la corrupción inmobiliaria y la exclusión social de los mexicanos a las playas públicas, lo cual ha obligado a la institución a buscar alternativas de turismo para la región”, se indica en este escrito.

“El sureste necesita un turismo distinto, un turismo que tenga otra calidad, otro interés, no solamente sol y playa —que sí lo hay— pero el turismo también debe ser distribuido hacia los atractivos culturales y naturales (…) Es fundamental que pensemos que hay modelos distintos, mucho más ordenados y que le den opción a la gente”, se añade.

Jiménez Pons declaró en días pasados: “olvídense del desarrollo turístico como modelo de los grandes hoteles All Inclusive, eso se acabó”, lo que propició fuertes reacciones de distintos líderes hoteleros, que afirman que el modelo todo incluido es el que buscan sus huéspedes.

Al respecto, ahora la dependencia acota: “El modelo todo incluido es solamente una forma de cobranza y eso no es negativo en sí mismo. No obstante, cuando este modelo se aplica con alta densidad y sobrecarga es cuando se dan efectos negativos en el medio ambiente y en la sociedad. Con el turismo comunitario y el ecoturismo se atraerá a visitantes que no ven en el “all inclusive” una oferta de interés”. (Agencia SIM)