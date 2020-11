EL DRAMA DE UNA FAMILIA POR NEGLIGENCIA EN EL IMSS: Piden destitución de directivos del Hospital Regional 17 de Cancún por desacato de una orden judicial para permitir el traslado de un enfermo que finalmente falleció por falta de atención

Por Saraí Reyes

CANCUN, MX.- La ciudadana Alicia Salgado Burgos pidió la destitución de directivos del Hospital Regional número 17 del IMSS en esta ciudad, Moisés Toledo Pensamiento, por desacato y negligencia, luego de que se negaron a acatar un amparo y no permitieron que su padre Mario Salgado Arroyo, quien ingresó con síntomas de COVID-19, fuera atendido en un hospital particular.

Su padre finalmente falleció apenas el pasado 18 de noviembre por una bacteria que no se le atendió, pese a la orden de asignarle un infectólogo como lo mandató el juez tercero de distrito.

Alicia Salgado recordó que decidió promover un amparo y luego presentar una denuncia ante el órgano interno de control del IMSS y la misma Fiscalía General del Estado (FGE), después de la primera negligencia a la que se enfrentó, cuando los médicos del IMSS no le daban información sobre el estado de salud de padre.

Después de 15 días, se les informó que su padre no se encontraba en terapia intensiva sino en otra área a donde no estaba siendo atendido por especialistas y le dejaron de hacer las llamadas para informarle sobre su estado de salud y solo recibía lo signos vitales vía watssap sin mayores datos.

Abundó en todo momento los directivos del IMSS se negaron a realizar el traslado del paciente a una clínica particular, pese a que ya había un diagnóstico de un médico de la necesidad de recibir una mejor atención. El argumento del hospital es que por el grave estado de salud no podía ser trasladado a otro hospital.

“Él sí pudo haber sido trasladado porque internamente lo trasladaros desde el hospital de la Cobá a la Región 510, desangrándose y en peores condiciones”, expuso.

“No podíamos ni siquiera tener el derecho de saber cómo estaba mi paciente o si necesitaba algo”, señaló.

Recordó que su padre ingresó desde el pasado 12 de julio a la clínica del IMSS de la Cobá, el 12 de agosto fue intubado por complicaciones del COVID-19, el 26 de septiembre se le traslado aL Hospital Regional número 17 y falleció el pasado 18 de noviembre en ese mismo nococomio.

“Al final, el director sí me dijo que no eran cuestiones médicas sino cuestiones administrativas y que el área jurídica era el que decidía en estos casos y que él no lo iba a trasladar; yo pido que tomen cartas en el asunto porque es una situación que no solamente le afectó a mi papá sino que está afectando a toda la ciudadanía que esta justamente internado en ese hospital y no es justo y es bastante delicado la negligencia que hay”, finalizó. (Noticaribe)