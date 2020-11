“EL PRESIDENTE MANDA RECURSOS SÓLO A LO QUE ÉL CREE”: Integrantes de la GOAN reprochan al gobierno federal su falta apoyo en materia de seguridad

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) reprocharon al gobierno federal su falta de apoyo para atender temas prioritarios como el de seguridad y la violencia que se vive en el país, y que en los tres presupuestos que han aprobado durante el actual gobierno, “ha sido el tercer tiro mortal para los estados”.

De acuerdo con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, expuso que a través del GOAN se encuentran en la búsqueda de estrategias jurídicas que les permita rescatar fondos y fideicomisos que les permita hacer frente a los principales temas.

Agregó que el gobierno federal sólo se escuda diciendo que hace la distribución de las participaciones estatales, pero no dice todas las nuevas responsabilidades que los estados han tenido que asumir derivado de los recortes presupuestales y se ha concentrado en otorgar recursos a sus proyectos estratégicos.

“El presidente manda recursos solo a lo que él cree y para sus proyectos estratégicos se está olvidando de los estados y municipios, y sin duda no entiende el sentido económico que la fortaleza de este país son los estados y municipios”, expuso.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que el presidente de la República ha dejado en manos de los gobernadores el combate a la inseguridad y esas acciones no están siendo respaldadas, recordó que este estado se había caracterizado por el índice de violencia y delitos de alto impacto, actualmente ocupa el lugar número 25, pero gracias a las acciones que el estado ha emprendido sin el apoyo del gobierno federal,

“Aquí la pregunta es, ¿quién es el responsable constitucionalmente de combatir al crimen organizado?, quien tiene los instrumentos, los recursos, el armamento y la inteligencia para hacer lo propio?, saben quién, el gobierno de la República, el gobierno federal, los papeles se ha invertido, estamos subsanando las deficiencias de la federación, cuando es necesidad de la Federación”, dijo.

Coincidieron en señalar que apoyaron a la federación con la creación de la Guardia Nacional que iba a ser la encargada de combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de los estados, pero en la práctica, denunciaron que no se han visto resultados y esa fuerza federal está siendo utilizada para otros fines.

“La han utilizado para realizar las labores del instituto de migración, para eso no fue creada la guardia nacional, fue creada para investigar y combatir la delincuencia, yo creo que mientras no exista voluntad política para poder pacificar el estado, de lo contrario simplemente no se dará, afirmó el mandatario de Tamaulipas. (Noticaribe)