TABASCO | Arranca este lunes censo de viviendas en zonas afectadas por las inundaciones

TABASCO, MX.- Tras los destrozos que dejaron a su paso las fuertes lluvias en el estado de Tabasco, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, así como el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, dieron a conocer que a partir de este lunes 23 de noviembre comenzará el censo para entregar los apoyos para los miles de damnificados a causa de las inundaciones, publicó infobae.com.

Los funcionarios también detallaron que el proceso terminaría el 6 de diciembre, los apoyos se entregarían antes del día 20, con el fin de que se inicien los trabajos de rehabilitación en la red de carreteras dañadas por las lluvias, además de otras obras de reconstrucción en el estado.

May Rodríguez puntualizó en conferencia de prensa que en esta labor participarán 2 mil “servidores de la nación”, los cuales trabajarán en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el fin de recorrer mil 296 comunidades de los 17 municipios del estado y entregar un par de apoyos, mismos que estarán orientados al mejoramiento de las viviendas y a la compra de artículos domésticos.

El primero, detalló, estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia que entregará 8 mil pesos para limpieza, sanitización y reparación de casas dañadas. Por otra parte, la Secretaría de Bienestar dará vales, los cuales se podrán canjear en mueblería y tiendas departamentales con las que se tengan convenios. Hasta el momento no se ha definido el monto de estos vales.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión del año en que se aplica un esquema de estas características para reponer las pérdidas de los damnificados por la acumulación de lluvia y el desborde ríos y lagunas en la entidad.

La primera vez que se entregó este apoyo fue en octubre, cuando el gobierno local dio 38 mil folios por 10 mil pesos en efectivo. Las autoridades detallaron que no importará si accedieron a esa ayuda, pues en esta ocasión también podrán hacerlo; sin embargo, Javier May Rodríguez aclaró que “el apoyo es uno por vivienda, no por familia”.

Otro de los detalles que comentaron los funcionarios es que se les pedirá una identificación a los jefes de familia, además de que se colocarán calcomanías con un código QR en las viviendas visitadas, con el fin de evitar duplicidades.

El secretario también resaltó que tienen previsto entregar un apoyo extraordinario de otros 8 mil pesos para todas aquellas personas que se encuentran inscritas en el programa Sembrando Vida, pues buscarán ayudar a quienes vieron afectadas sus actividades económicas, como el ganado o la siembra.

Por otra parte, el gobernador López Hernández también anunció que en enero se tiene previsto el dragado de ríos, así como la construcción de bordos y obras de drenaje y agua potable. Todas estas acciones, puntualizó, se darán a conocer en el Plan Integral contra Inundaciones de Tabasco y Chiapas. (Fuente: infobae.com)