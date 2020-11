VIDEO | Diputada del PES anticipa festejo por despenalización de la mariguana

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La polémica diputada Nayeli Salvatori, del Partido Encuentro Social (PES), compartió en la red social TikTok un clip donde, con una pipa, supuestamente fuma mariguana, luego de que se aprobó un dictamen para legalizarla, publicó yahoo.com.

En el clip que compartió se escuchaba la canción “Light my Fire” del grupo The Doors y además escribió a un lado “¡ya es legal!” y “¡felicidades!”. El mismo video lo compartió en Twitter con el mensaje, “¿Planeamos el festival si o qué?” junto con el hashtag #CannabisLegal.

En otro mensaje que compartió en Twitter explicó la razón de su felicidad, “Llevo más de un año cabildeando en la Cámara de diputados el tema de la legalización del cannabis, ¡claro que festejo! es obvio que se va a aprobar”.

Llevo más de un año cabildeando en @Mx_Diputados el tema de la legalización del cannabis, claro que festejo!!! es obvio que se va a aprobar !!!

Relájense ni humo salió de la pipa xq ni tenía nada jajaj pero me encanta que ardan mis tuits! — Nay Salvatori (@Naysalvatori) November 20, 2020

“Relájense ni humo salió de la pipa porque ni tenía nada ja, ja, ja, pero, ¡me encanta que ardan mis tuits!”, añadió la diputada.

Tras la difusión de su video TikTok decidió bloquearle la cuenta, por lo que abrió una nueva en donde compartió varios videos en los que menciona que le bloquearon su cuenta y pide que se la regresen.

Además de eso, en redes sociales fue criticada, por ejemplo, el periodista Pascal Beltrán del Río escribió, “Vaya, a esta diputada federal se le olvidó que la minuta apenas fue turnada a San Lázaro. ¿Será cierto lo que dicen de la mota, que provoca pérdida de memoria?”

En ese mismo tuit Javier Lozano comentó, “Ofrezco una disculpa, a nombre de los poblanos, por los desfiguros y las vergüenzas que nos hace pasar este simulacro de diputada Nayeli Salvatori”.

Y muy a su estilo, ella le respondió, “Mejor ofrézcala por su misoginia y por ser cuate de los huachicoleros. Ignorante e insoportable”.

También la periodista Laura Brugés externó su preocupación por el actuar de Salvatori en su video, “TikTok le bloquea la cuenta a la diputada Nay Salvatori. Ya sé que les preocupa el video (discutible), pero a mí me preocupa más que desconozca un proceso legislativo. Está por llegar la minuta a la C. de Diputados, no se ha promulgado, ni publicado. Todavía más, tú voto en 2021”. (Fuente: yahoo.com)