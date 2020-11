“INVITADOS A MORENA SE INFLARON COMO SAPOS”: Advierte Reyna Durán que fundadores del partido en QR no permitirán más atropellos ni violaciones a sus derechos políticos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras confirmar que miembros fundadores de Morena han interpuesto las impugnaciones contra la dirigencia estatal, Reyna Durán Ovando afirmó que se están organizado para impedir la llegada de arribistas y que harán valer los estatutos para el proceso de designación de candidatos a cargos de elección popular.

Manifestó que desgraciadamente quienes fueron invitados a pertenecer a Morena “se han inflado como los sapos y tratan de sacar a los militantes fundadores”, lo cual no van a permitir, por lo que se están organizando para evitar que se sigan violentando sus derechos.

Dijo que parte de esas muestras de inconformidad y la lucha por sus derechos se dejó observar con la manifestación realizada en la ciudad de México en rechazo a la designación del secretario general de Morena en Quintana Roo y la serie de impugnaciones que se han presentado.

Durán Ovando dijo que ante la efervescencia política y los destapes de aspirantes a cargos de elección popular, los miembros fundadores se organizan para hacer valer los estatutos y sus derechos “y no permitiremos más arrebatos y más imposiciones. Seremos institucionales pero haremos respetar nuestros derechos como protagonistas del cambio verdadero. Muchas personas tienen intereses mezquinos y no sólo es cuestión de levantar la mano, ya que la decisión se tomará a nivel central, advirtió.

Ante el destape de la senadora Marybel Villegas Canché a la presidencia municipal de Benito Juárez, Durán Ovando dijo que en su momento fue bienvenida a Morena, pero que no permitirán más atropellos.

“Muchos de los actores que están acostumbrados y viven en la política están super adelantados. Les pasó como a los sapos, se inflaron, y ahora pretenden desplazar a los miembros fundadores”, afirmó.

Reconoció que falta darle resultados a la ciudadanía, ya que los principios de no mentir, no robar y no traicionar en muchos no se siente y se ha quedado sólo en el discurso.

La diputada en la XVI Legislatura reconoció que si en estos momentos la bancada de Morena se reorganiza y replantea su verdadero interés de servir a la ciudadanía se verá reflejada la unidad en el Pleno. (Noticaribe)