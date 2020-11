Marcha feminista nuevamente vandaliza monumentos de Cancún y agreden a prensa

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La marcha feministas realizada en Cancún este 25 de noviembre con motivo del día Internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres en esta ciudad, nuevamente vandalizó monumentos y el palacio municipal, además de la agresión ha la prensa evitando que tomaron evidencia de los desmanes que realizaban.

La marcha que desde un principio se preveía que no sería pacífica, concentró a a varios centenares de mujeres, partió desde el palacio municipal, donde colocaron una galería de fotografías de las víctimas, realizando la primera parada paradas en la glorieta del “Ceviche” donde ademas de grafitear, fueron colocados muñecos de peluche y zapatos de color rojo, posteriormente en el kilómetro cero colocaron cruces de color rosa y también grafitearon la fuente, finalmente se dirigieron al Malecón Tajamar donde concluyó con un concierto feministas.

Por su parte, Vanessa González Rizo, integrante de la Red Feminista en la entidad y representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Quintana Roo, en comparación del primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 2020 hay el feminicidio y el delito sexual crecieron más del 200%.

“Realmente nuestro estado tiene muchos desafíos por delante y será importante que las autoridades tomen la responsabilidad de lo que es significa”, expresó.

Abundó que uno de los motivos por cual no avanza en ma erradicación de la violencia, es porque hay personas en puestos de toma de decisiones que no tienen la capacitación y no tienen el perfil necesario para estar en esos lugares y además señaló que al no saber tienen programas que no abonan a la eliminación de la violencia

“Creo que hay muchas expertas y expertos en el estado para trabajar masculinidades y la violencia contra las mujeres que podrían ser a quienes el gobierno se debe acercar para ayudarles a generar estrategias que funcionan realmente”, abundó

Cabe señalar que en esta marcha contrario a las anteriores, no se pudo observar familiares de víctimas portando carteles de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio, la marcha concentró sólo a grupos de jóvenes quienes desde un principio iniciaron vandalizando las instalaciones del palacio municipal y se identificaron como representantes de diversos colectivos feministas. (Noticaribe)