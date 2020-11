“¡Ni una menos, ni una más!”: Protestan mujeres en la Plaza Grande de Mérida contra la violencia de género este 25N

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- De manera pacífica, casi un centenar de mujeres gritó al unísono “¡Ni una menos, ni una más!”, para denunciar la omisión que el Gobierno de Yucatán ha tenido en relación a la violencia que viven las mujeres en la entidad y también por los feminicidios suscitados, asegurando que “Mérida no es blanca, es feminicida”.



Hace un año, me recuerdo siendo observadora silenciosa en Yucatán de la marcha en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres.

Esa vez, el estado fue nota nacional, pues siete jóvenes habían sido arrestadas de manera arbitraria por elementos de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY).



Apenas ayer, pude entrevistar a una de ellas, quien aseguró que este año no iría a la concentración programada, puesto que los policías lograron su objetivo: que le diera miedo asistir a marchas, protestas, manifestaciones y reuniones feministas.



Siempre es inevitable sentir la piel chinita al ver a cientas de mujeres reunidas con una finalidad: exigir justicia por la violencia que sufren y los feminicidios cometidos en el estado, quedando algunos en impunidad.



Las pancartas no faltan y cada vez las denuncias son más y en esta ocasión, algunas contenían fotografías y nombres de agresores, incluso, ellos permanecen en libertad.Niñas vestidas de negro, tomadas de las manos de sus madres, hoy en día están conscientes del país y el estado en el que les tocó crecer.



En esta ocasión, a diferencia del año pasado, las mujeres no se trasladaron de un punto a otro, sino se concentraron en la Plaza Grande y ahí, algunas, con valentía relataron los hechos de los que han sido víctimas.



“Eso le pasa por puta”, recordó una cuando denunció que vivió violencia sexual.“No nací para tener miedo, sin embargo, lo tengo”, mencionó otra que ha vivido acoso callejero en diversas ocasiones.Las mujeres, luego de llorar y enfrentar públicamente la situación, comenzaron a bailar con las consignas que se han vuelto himnos feministas como “¡Alerta, alerta, alerta fque camina, América Latina será toda feminista!”.



Luego de entonar al unísono “¡Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas!”, haciendo referencia en estar de acuerdo con el aborto, también gritaron “¡El estado opresor es un macho violador!”.



Al finalizar, las mujeres se trasladaron frente al Palacio de Gobierno y en medio de la calle, se sentaron, también como un signo de protesta y antes de marcharse a sus casas recordaron “¡La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas!” y “¡Vila misógino!”, haciendo hincapié que el gobernador Mauricio Vila Dosal no ha salido a fijar una postura respecto a la violencia que viven las mujeres a diario en el estado y este día, tampoco lo hizo. (Noticaribe)