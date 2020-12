Alianza “PRIAN” no tiene rentabilidad política en QR, afirma Jorge Aguilar Osorio

CANCÚN, MX.- Aunque ya está fuera de esta fuerza política, pues no refrendó su militancia, el ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Aguilar Osorio, opinó que no es correcto que el Sol Azteca continúe “secuestrado” en Quintana Roo, e incluso lamentó la falta de pericia del secretario general, Rafael Esquivel Lemus.

En entrevista, el actual jefe de asesores del Ayuntamiento de Benito Juárez, aclaró que él está enfocado en el servicio público, sin estar sumado a ninguna fuerza política, ni a Morena, partido del que emana el actual gobierno municipal, ni al PRD, partido que dirigía hasta su renuncia, dos años atrás.

Sin embargo, opinó sobre la situación interna actual, de la que ha estado ajeno, en donde después de tres supuestos fracasos al querer realizar el consejo estatal, de manera virtual, la dirigencia nacional del PRD designó a un delegado con funciones de dirigente, quien a su vez ha hecho nombramientos. En tanto, varios consejeros, que siguen sin poder sesionar, han interpuesto impugnaciones.

“Esto de la dirigencia estatal donde no termina el juicio y con la mayoría de los consejeros que apoyan a Leobardo Rojas (para dirigente); es una tragedia que no se le dé una oportunidad… no debe ser por ahí, que se siga con el secuestro del partido”, declaró.

A su parecer, el que una expresión se quede con todo el partido hace que disminuya su competitividad, por lo que espera que Jesús Pool Moo (cercano al nuevo delegado, quien ya se perfila como el candidato para Benito Juárez) recapacite y decida ser más inclusivo.

También opinó que “a Rafael Esquivel (secretario general) le han faltado tablas políticas para enderezar el partido y dar cabida a todas las expresiones, esa es la verdad”.

El ex secretario general del Ayuntamiento recordó que en las próximas semanas comenzarán a darse renuncias en los gobiernos municipales y estatal, al iniciar las precampañas el 8 de enero, para ya tener definidas las candidaturas en febrero.

Está clara que la lucha será entre Morena con el PT y Verde, en contra del PRI-PAN-PRD, comentó, con los demás partidos pequeños buscando incidir y obtener algunas regidurías, para de ahí construir rumbo al futuro. Esta “mega alianza” termina por darle la razón a López Obrador en torno al PRIAN defendiendo los mismos intereses, comentó, pero también entiende que solos no tienen rentabilidad política.

“Morena tiene un 34% de preferencias según sondeos, y ni estos tres partidos juntos alcanzan esa cifra”, señaló. (Agencia SIM)