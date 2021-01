“JUGOCOPO RESULTÓ UN FIASCO”: La coordinación del diputado Gustavo Miranda es de gran torpeza e ineptitud, igual que la de Reyna Durán, afirma el Observatorio Legislativo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- De acuerdo con el Observatorio Legislativo en Quintana Roo, que preside el empresario Eduardo Galaviz, la organización de los trabajos de la XVI Legislatura de una Gran Comisión a la Junta de Gobierno y Coordinación Política ha resultado un gran fiasco en materia de gobierno y coordinación.

Explicó que la etapa de Morena sufrió continuos enfrentamientos al interior de la bancada y el periodo que lo representó la diputada Reyna Durán, como coordinadora del grupo parlamentario de Morena, quien lo asumió después de unos enfrentamientos al interior del grupo, fue “gris y sin avances” en la agenda de trabajo del congreso.

“Usó el tema de la pandemia para no convocar a sesiones, lo que originó que solo se realizaran el 50% de las sesiones de ese período legislativo, y también para no dar entrada a las iniciativas que presentaban los grupos parlamentarios para iniciar cambios en la organización de la Junta, lo que retrasó el trabajo legislativo y con afectaciones a la estructura de trabajo del congreso. También se le cuestionó por la opacidad en el manejo de los recursos presupuestales, solo lo usó para difundir de manera limitada y sin ningún impacto su imagen para un posicionamiento político futuro”, dijo.

El siguiente período de coordinación de la Jugocopo, al inicio del segundo año de trabajos de la legislatura le correspondió al PVEM y asumió el cargo el diputado Gustavo Miranda, como coordinador de esa bancada.

“Su trabajo ha sido de gran torpeza e ineptitud, ha ocasionado problemas en la representación del congreso y no resuelve los problemas políticos que se le han presentado, como con el sindicato de trabajadores del congreso, igualmente no ha logrado establecer una agenda de trabajo coordinada y su peor desempeño ha sido la mala atención a las demandas de los grupos feministas, con quienes no solo no pudo establecer un puente serio de diálogo, sino que incluso con sus decisiones de no proporcionar un servicio y atención en sus plantones, provocó la toma del edificio del congreso, e incrementó la tensión de relación con esos grupos; tal parece que piensa que el tiempo resolverá esos conflictos. Por lo pronto igual que la anterior coordinación está usando la posición para “fortalecer” su imagen para el siguiente proceso electoral”, aseguró.

Asimismo, dijo que solo algunos diputados han sabido realizar su trabajo con dignidad, entre los que destaca a los diputados: Atenea Gómez, Euterpe Gutiérrez, Cristina Torres, el diputado Edgar Gasca, al tiempo en que cuestionó la aprobación al paquete fiscal que incluyó el cobro de 10 dólares a los turistas extranjeros pese a los cuestionamientos de las organizaciones empresariales y aprobadas sin análisis y cuestionamiento profundo de las bancadas.

“También habrá que señalar que algunos de ellos han expresado que están trabajando conjuntamente con los ciudadanos, pero solo para posicionar su imagen como los diputados José Luis Guillén y Chanito Toledo, que han expresado respaldar las propuestas ciudadanas y al emitir su voto hacen lo opuesto”. (Noticaribe)