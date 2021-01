Autoridades continúan atendiendo con torpeza y opacidad el tema de la basura en Cancún, acusa Eduardo Galaviz

CANCÚN, MX.- La administración que encabeza Mara Lezama Espinoza trabaja de manera poco clara y con torpeza, el proceso jurídico de la concesión del manejo de la basura en el municipio de Benito Juárez, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes y de los miles de turistas que visitan el destino, expresó el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra.

Reiteró que hay un manejo muy torpe de este tema y desafortunadamente va a seguir afectando uno de los principales servicios que requiere la ciudad, que es el de la recolección de la basura.

Sostuvo que el nuevo escándalo por la operación de varias empresas, revela que no hay nada de claridad del tema, ni una definición sobre el resultado de la auditoria que se determinó se hiciera a la empresa de Intelligencia México.

“No está claro si realmente tiene un amparo o no lo tienen, si hay alguna negociación o no y por la parte de la nueva empresa Red Ambiental pues tampoco está claro si tiene o no contrato ya que de no contar con el esta es una responsabilidad muy grave, sobre todo si a esta empresa se le está pagando el doble o más por la tonelada de basura y sinceramente no hay un razonamiento de porque les deben de pagar así”, refirió.

Galaviz Ibarra externó que toda esta información de si hay o no contratos y demás temas de una u otra empresa tendrían que compartirla las autoridades municipales, aunque argumenten que es un tema de confidencialidad por la cuestión jurídica.

“Pero bueno por lo menos que digan que ya se inició un litigio, que el amparo no es cierto etc., etc., pero la verdad es que no hay una realidad y sobre todo resultados palpables sobre el tema de la basura”, dijo.

Galaviz Ibarra recordó que además ya hay un cierre del relleno sanitario que de igual forma trae severas complicaciones por lo que si la basura se comienza a depositar en otro lugar, afirmo que entonces habrá un problema y responsabilidad mayor.

Finalmente, externó que solo se está a la espera de algún señalamiento o convocatoria del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y/o la Coparmex para atender este tema y buscar reunirse con las autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez para buscar la mejor y más rápida solución a ese problema de la recoja de la basura en el municipio. (Infoqroo)