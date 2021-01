VIDEO | Policía dispara y da muerte a veterana que ingreso al Capitolio en EU

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los activistas que irrumpió violentamente en el Capitolio en la tarde del miércoles registró en video el momento exacto en que un policía dispara contra Ashli Babbitt, la veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos quien murió minutos después camino a un hospital de Washington DC, publicó infoabe.com.

La mujer -quien sirvió 14 años como militar- viajó desde California a la capital norteamericana para tratar de impedir que el Senado certificara los votos del Colegio Electoral que proclamaron a Joe Biden como presidente.

Babbitt fue parte de un numeroso grupo de manifestantes que asaltaron en el Capitolio, cuando los legisladores llevaban a cabo la certificación del triunfo del demócrata en las presidenciales de noviembre.

“Agentes uniformados de la policía del Capitolio los enfrentaron, y en un momento, uno de ellos hizo uso de su arma de servicio” y la alcanzó con un disparo en el cuello, declaró en conferencia de prensa el jefe de ese cuerpo, Robert Contee. Fue declarada muerta tras llevarla al hospital. El funcionario señaló que se abrió una investigación por este “hecho trágico”.

El video que muestra el momento exacto en que recibe el disparo, fue publicado en Twitter por el usuario Jayden X, quien se define como parte de un grupo insurgente.

Trump Supporter Gets Shot And Murdered The US State Capitol! #BREAKING #dcshooting #killing #CapitolBuilding #capitolbreach pic.twitter.com/ueyVW4hpI2

— Jayden X (@thejaydenxander) January 7, 2021