Alumnos de QR continuarán tomando clases virtuales hasta que el semáforo epidemiológico estatal esté en verde, anuncia SEQ

CHETUMAL, MX.- La Secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez anunció que se regresará a clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y con todas las medidas de seguridad para proteger la salud de los alumnos; aunque hay boletines a nivel federal, acatarán las indicaciones de las autoridades estatales.

En el marco del regreso a clases después del descanso decembrino, Ana Vázquez informó en conferencia virtual que son 458 mil alumnos los que regresan de manera virtual a clases, otros con cuadernillo y con la plataforma de los canales de televisión local que pertenecen al Estado. Los libros de texto para los de Telebachilleratos, además que no hay cambio de ciclo escolar.

En el caso de media superior regresan a terminar el cuatrimestre, los de básica a concluir el ciclo escolar 20-21; planean la inscripción para el nuevo ciclo escolar 21-22 y pidió a todos los paterfamilias a que inscriban a sus hijos a algún sistema o subsistema, para asegurar los libros de textos, el seguro escolar y acceso a alguna beca pública.

A partir de febrero inician las inscripciones, preescolar, primaria y secundaria, además de realizarlo a distancia con el programa “padres en línea” que viene desde el año pasado, cuando no había pandemia, será sin intermediarios.

Más de 380 mil padres de familia que operaron en la plataforma, esperamos que este año mantenerla o aumentarla, comentó Vázquez Jiménez. Habló sobre el plan de regreso que será paulatino, pero por ahora seguirán en modalidad a distancia.

Los centros comunitarios son voluntarios, las mismas escuelas se organizan para recibir a los estudiantes, entregar actividades, tareas, pero este mes será de organización entre las dependencias de salud, educación y gobierno en general.

Las evaluaciones en forma serán cuando los estudiantes y maestros estén de manera presencial, ahora son revisiones de actividades, pues no se trata de cargas a los alumnos de tareas y no sean los papás que realicen las tareas.

Aclaró que no hay pago de “Escuelas de Tiempo Completo”, pero no es por falta de gestión, sino porque la Federación no ha enviado los recursos, este año pasará este programa a ser atendido por la Secretaría del Bienestar, ya no lo tendrá la Secretaría de Educación Pública (SEP). (Infoqroo)