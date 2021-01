COMEDIA DE LO ABSURDO EN MÉRIDA: Policías de la SSP de Yucatán arrestan a un perro por matar a un gato; como era de esperarse, dueños del perro denuncian abuso de autoridad de los muchachos de Saidén

Por Itzel Chan

MÉRIDA,MX.- Como si de un acto de comedia se tratara, en Mérida, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arrestaron a un perro el sábado pasado luego de que éste matara a un gato, sin embargo, tras dos días, la familia, dueña del perro denuncia abuso de autoridad, pues no les quieren entregar a su mascota y no los orientan con precisión en el proceso.

El sábado pasado, alrededor de las 11:00 de la mañana, ‘Braulio’, el perro que es cruce de Bóxer, tuvo un enfrenamiento con un gato en la colonia en la que viven, en la colonia San Antonio Xluch.

Al morir el gato, sus dueños hablaron a la SSP para que les ayudara a proceder en medio de los hechos.

La familia dueña del gato, les pedía a los propietarios de ‘Braulio’ que le dieran mil 500 pesos a cambio.

Karla Aké Morales describió que no contaban con el dinero completo, por lo que ofrecieron dar sólo mil pesos y un pagaré por 500 pesos.

Sin embargo, la familia dueña del gato no aceptó y ante la negativa, los elementos de la SSP procedieron a arrestar al perro y llevárselo.

Los policías llevaron al perro al Centro Municipal de Control Canino (Cemca) de Mérida.

Karla compartió que la dueña de ‘Braulio’ es su abuelita, una adulta mayor que no puede realizar todos los trámites para liberarlo.

“El sábado nos hablaron a las 10:30 de la noche para decirnos que podíamos ir por el perro, pero ese día mi abuelita ya no podía. Fuimos al día siguiente y nos dijeron que no lo podían entregar porque está en medio de un proceso judicial”, narró.

No obstante, al acudir al Ministerio Público más cercano a su domicilio para preguntar sobre la denuncia en contra de la familia de ‘Braulio’, les dijeron que no hay ni una interpuesta.

Incluso, al preguntarle a los dueños del gato, ellos también aseguran que no han interpuesto una demanda, por lo que tampoco comprenden por qué el perro sigue detenido.

“Ya fuimos también a la Fiscalía General del Estado (FGE) y nos dicen que no hay demanda alguna, no existe un oficio y ahorita nos han estado orientando que pongamos una denuncia por abuso de autoridad porque no había demanda y se lo llevaron, además es personal de la perrera municipal es el que debió ir por él, no ellos”, añadió.

Hasta el momento, las personas responsables de ‘Braulio’ no saben qué prosigue para que les pueda ser devuelto. (Noticaribe)