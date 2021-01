Sancionarán a regidores que falten a sesiones de sus comisiones en BJ

CANCÚN, MX.- Las regidoras y los regidores que falten a las sesiones de comisión del Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez ya podrán recibir una sanción económica.

Así lo adelantó Jorge Arturo Sanen Cervantes, segundo concejal y presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.

Explicó que lo anterior viene incluido en las modificaciones y entrada en vigor de la nueva a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Yo creo que el 50 por ciento no viene a las sesiones de comisiones, como no te da aparador, no te da reflector no vienen y esa es nuestra principal chamba”, sentenció.

También dijo que muchos de sus compañeros prefieren enviar a sus asistentes y hasta secretarias en su representación.

Explicó que dicha disposición ya fue aprobada y que únicamente se espera su publicación en el diario oficial para su entrada en vigor, para lo cual aún no hay fecha, aunque no pudo aclarar a cuánto ascendería la sanción.

En otro sentido dijo que el año pasado se creó el Reglamento de Participación Ciudadana para que los benitojuarenses puedan involucrarse en los procesos y quehacer político.

Además, manifestó que uno de los beneficios de este nuevo reglamento es que los ciudadanos pueden elegir en qué invertir recursos destinados para proyectos públicos.

“Por primera vez en la historia de Cancún está el presupuesto participativo, en donde se considera una partida de dinero para obra, que ya se puso a consulta popular en que obra se puede llevar a cabo con ese dinero que está presupuestado”, detalló. (Agencia SIM)