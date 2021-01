Aspirantes independientes a presidentes municipales de Cancún se desean suerte en la búsqueda de respaldo ciudadano

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Los aspirantes a la presidencia municipal de Benito Juárez por la vía independiente, Silverio Córdova López y Erick Estrella Matos, coincidieron este martes en céntrico restaurante de Cancún, donde ambos se desearon suerte en la búsqueda de los respaldos ciudadanos, mientras que por separado reconocieron que cumplir con este requisito está resultando más complicado de lo que esperaban.

Ambos están obligados a reunir un total de 9 mil 371 respaldos ciudadanos, cantidad equivalente a 1.5 por ciento del padrón electoral municipal para poder obtener la candidatura independiente y tienen como plazo 30 días a partir del pasado 14 de enero.

“Sí es difícil porque la gente desconfía, algunos no se quieren quitar el cubrebocas pero al final de cuentas es un requisito, pero para generar orden, vamos bien y estoy muy agradecido con la gente que me está brindando su apoyo y eso es lo más importante”, expresó Silverio Córdova.

En este mismo contexto, Erick Estrella Matos, coincidió en señalar que la gente se mantiene escéptica por temor a que se haga mal uso de los datos de su credencial de elector al momento de solicitar los respaldos, porque si bien estos datos se concentran directamente en la plataforma del INE, tienen que ir acompañados de una fotografía y la firma de los ciudadanos.

“Pedir el respaldo ciudadano no es fácil, porque la gente no confía, la gente tiene miedo de que sea mal usado sus datos personales, la verdad es que la plataforma del INE es muy clara y objetiva, no se guarda información en el celular y eso me gusta mucho porque es transparente y honesto, es complicado porque las leyes no son parejas”, abundó.

Finalmente confiaron en que los benitojuarenses les darán el respaldo que requieren para obtener esta candidatura y le estarían apostando al hartazgo que los ciudadanos tienen hacia los partidos políticos tradicionales y que las candidaturas ciudadanas sean consideradas como una opción más en esta contienda electoral. (Noticaribe)