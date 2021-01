En pleno proceso, internos del MAS y Confianza por QR comienzan a levantar manos para ser parte de las planillas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Mientras en el partido Confianza por Quintana Roo analiza perfiles de aspirantes a ser considerados sus candidatos, en el Partido Movimiento Auténtico Social (MAS) levantan la mano para ocupar la novena regiduría que les fue asignada en la planilla que encabezará Morena en la alianza formada junto con el PT y Verde Ecologista.

Xaquib Medina Dacak, representante de MAS ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) levantó la mano para ocupar dicha regiduría.

Recordó que en las elecciones a diputados el partido logró posicionarse entre el electorado, principalmente de los municipios de Solidaridad y Tulum.

Explicó que en el transcurso de la próxima semana deberá quedar firme la carta intención de la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, mientras tanto, MÁS avanza en sus procesos internos.

“Creo que hay solvencia moral de mi parte, he sido una persona que se ha conducido con institucionalidad dentro el partido y no me he puesto a repartir dádivas, despensas, llevando eventos clientelistas y he me apegado al partido”, afirmó.

Consideró que el trabajo realizado ante el Ieqroo a favor de MAS debe ser tomado en cuenta para ser considerado dentro de la revisión de las propuestas para integrar la planilla a la presidencia municipal de Othón P. Blanco.

Por su parte, la presidenta del partido Confianza por Quintana Roo, que forma parte de la coalición con el PAN, PRI y PRD, Bárbara Ruiz Velázquez dijo que será a mediados de febrero cuando se conozcan los nombres de los candidatos que postulará el partido en estos elecciones.

“Vamos a tener las mejores opciones para representar a los ciudadanos y convertirnos en su voz en los próximos gobiernos, porque estamos seguros que vamos a lograr muy buenos resultados en el proceso electoral del 6 de junio”, dijo. (Noticaribe)