Se suman colegios y cámaras empresariales para pedir a Fonatur retirar la glorieta del bulevar Kukulcán

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, Roberto Velazco Méndez, dio a conocer que junto con el Colegio de Arquitectos Cancún A.C. y los organismos empresariales de Quintana Roo se han sumado para pedir al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, retire a la brevedad posible la glorieta del kilómetro 1.5 del bulevar Kukulcán porque no es funcional y está causando serias afectaciones a la vida cotidiana de los cancunenses y de los visitantes al destino.

Lo anterior, luego de que Fonatur anunció que estará haciendo ajustes de sincronización en la semaforización, tras la lluvia de inconformidades que ha generado esta obra por el caos vial que ocasiona, pues el especialista expuso que eso no resuelve el problema de fondo.

“No es funcional, se los dijimos desde un principio, por eso estamos enviando un documento para pedir a Fonatur que regrese esta vialidad como estaba originalmente, acordamos que si no funcionaba se retiraría y es lo que ahora pedimos, que se quite porque no es funcional, es una obra que no trae ningún beneficio, sino que por el contrario”, enfatizó.

Roberto Velazco, recordó que en todas las reuniones que tuvieron con el organismo, se les dejó en claro la poca productividad que tendría esta obra y de las afectaciones que generaría para los ciudadanos, además dijo que el comité de movilidad de la secretaria municipal de Desarrollo Urbano desde diciembre de 2019 rechazó esta obra, pero Fonatur hizo caso omiso a esos argumentos y decidió realizarla sin tomar en cuenta la opinión de expertos en el tema.

“Jiménez Pons dijo que no necesitaban de los permisos municipales porque ellos son una entidad federal y que la vialidad les correspondía y como obtuvieron permisos federales decidieron hacerla, hay documentos que no avalan esa obra, pero les dimos el beneficio de la duda porque ya llevaban un avance del 70% pero ahora hay un descontento y nosotros se los advertimos”, abundó.

Finalmente, dijo que también estarán pidiendo a Fonatur que se conforme el “consejo Cancún” en la que participen especialistas y los diversos organismos empresariales para el análisis de las obras que vienen desarrollando en la entidad, al señalar que no se puede permitir que se sigan haciendo obras de este tipo y sin tomar la opinión de los expertos. (Noticaribe)