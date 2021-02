VIDEO | La llaman ‘Lady Cuchillos’ tras ponchar las llantas al auto de un vecino

TABASCO, MX.- Una mujer ha sido llamada “Lady Cuchillos”, luego que tras una acalorada discusión con su vecino, decidiera ponchar las llantas de su camioneta utilizando dicho instrumento punzocortante, publicó El Heraldo de Tabasco.

Los hechos fueron difundidos a través de redes sociales, mediante un video. El clip, de duración de 1 minuto con 17 segundos, inicia donde la señora está arremetiendo contra un hombre de camisa azul, a quien le reclama que está estacionado en la entrada de un edificio, presuntamente en el Fraccionamiento Bosques de Saloya, en el municipio de Nacajuca.

“Muévase, muévase”, le grita la señora, identificada como Maritza “N”, quien tras recibir la negativa de la otra persona, procedió a acuchillar los neumáticos de una camioneta gris. Tras dañarlos, continuó exigiendo al propietario que retirara su unidad del lugar…

“Muévase a la orilla, mala costumbre que tiene, ahí también puso basura, ahí no es basurero.. Muévase porque es mala costumbre que tiene, no quiero ver que se vuelva usted a estacionar ahí, no me importa que me graben (…) Se lo estoy diciendo, ya me tienen harta, le prestan el cajón, pero no le presto el mío, no le quiero ver ahí, muévase por que ahorita voy a llamar a la policía”.

El video fue publicado a través de una usuaria de Facebook, quien denuncia que la mujer que aparece en las imágenes, suele ser agresiva y que no es la primera vez que causa daños en propiedades ajenas.

El post causó reacciones entre los cibernautas, quienes cuestionaron si la razón le asistía a la señalada, aunque recalcaron que no eran las formas para poder reclamar las cosas, ya que de acuerdo a lo que ella manifestaba en el clip, estaba reclamando un cajón de estacionamiento que había sido invadido por su vecino.

Los comentarios hacia ese tenor, fueron aclarados por la persona que subió el video, quien argumentó que ese espacio no le pertenece a ella, sin embargo, siempre se muestra agresiva y son constantes los conflictos que genera con el grupo de vecinos, debido a su prepotencia y alarde de presuntamente tener influencias. (Fuente: El Heraldo de México)