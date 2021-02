Abren investigación contra juez cívico acusado de abuso, daños y otros delitos

TULUM, MX.- En respuesta a las acusaciones contra el juez cívico Didier Enrique Dzib Canché, por violación a la intimidad, privación de la libertad personal, daños y abuso de autoridad en agravio de la licenciada Cynthia Noemí Méndez Guevara, el Ayuntamiento informó en un comunicado que será investigado conforme a derecho.

Otros funcionarios que también están sujetos a este caso son personal del juzgado y elementos de Seguridad Pública.

Indicaron que la Contraloría municipal no ha recibido denuncia ni queja formal por este hecho.

Las acusaciones señalan que la denunciante se presentó en las oficinas del juez cívico en Tulum para darle seguimiento a la detención de un cliente empresario, mismo que fue golpeado por la Policía Municipal.

“Ese día, el juez cívico estaba durmiendo en la parte trasera de la oficina y al despertarlo se enojó y me preguntó ¿Qué hago ahí?”, relató la agraviada.

Añadió que le respondió que se encontraba realizando diligencias en relación con el caso de su cliente, pero que de manera violenta el juez Dzib Canché le gritó que saliera de su oficina, aunque Por no acatar el grito, siendo que es edificio público, de una patrulla bajaron tres policías varones y una mujer e iba directamente a ponerle las esposas.

“Me regresé para hablar con el juez sobre lo que me hicieron los cuatro elementos policiacos; no me alcanzaron a esposar, me agarraron del brazo y me lastimaron a raíz de una cirugía que tuve. No les importó y me arrastraron varios metros”, narró la afectada.

Añadió que “intentaron esposarme, me obligaron a quitarme la ropa y me tomaron la fotografía. En el inter, nos rompen un teléfono celular, una computadora y me arrebatan una gorra que portaba por el tremendo sol que había”.

Será a través de la Contraloría municipal y las áreas que conforme a la investigación sea necesario recurrir, las que dicten las disposiciones a las que los funcionarios públicos deberán responder, pues no se permiten actos de prepotencia, abuso de autoridad y menos, violación a los derechos humanos de cualquier individuo. (Agencia SIM)